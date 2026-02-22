¿Cuánto va a durar la sensatez?, por Mirko Lauer

Un efecto de la llegada del interinato de José Balcázar podría ser la erosión de los dos primeros lugares en las encuestas, o por lo menos de uno de ellos. Pues buena parte de la gente de Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga los apoya con la idea de que ellos son los que van a mantener a raya a la izquierda, y no pactar con ella, como acaba de hacer Renovación Nacional.

De los dos es RLA quien se lanzó al ruedo y pidió la salida de José Jerí a gritos. ¿Es porque tenía un candidato propio y conveniente para reemplazarlo? ¿O no lo tenía? ¿O no quería tenerlo? ¿O simplemente Balcázar era su hombre en el Congreso, como acusa el fujimorismo? Quiso ganar puntos librando al país de un incapaz y produjo una complicación.

Una razonable performance podría acrecentar los votos de la izquierda en abril, y eso se llama Alfonso López-Chau, un peligro para los dos punteros actuales en la derecha. Para RLA todo estaba ordenadito, y ahora está revuelto, y un poco peligroso. Pero, como dicen los ingleses, él ha tendido su propia cama.

¿Qué estaba pensando Fernando Rospigliosi al negarse tan de plano a que Jerí saliera censurado? ¿O qué sabía? Quizás vio mucho, pero no pudo explicar. Acaso entendió que sacar a Jerí iba a poner a funcionar una alianza que ya existía. La alianza que aislaría a Fujimori en un movimiento de pinzas.

¿Ha aparecido una izquierda agradecida que votaría por RLA, el candidato del Opus Dei? Balcázar ha dicho que no hay izquierda ni derecha. ¿Qué quiere decir? Si hace una pequeña parte de lo que ha ofrecido, en la gestión y en la conducta personal, podrá hacerse de un nombre mejor que el de varios presidentes.

Tal vez es temprano para este tipo de opiniones. Hay que esperar a ver qué hará con su gabinete, cómo se acercará a los partidos, cómo responderá a los inevitables ataques, qué dirá sobre su interinato. No se le está pidiendo grandes proyectos, solo un sentido de su lugar en el crítico momento que estamos viviendo.

La designación del primer ministro va a ser clave. También la de Relaciones Exteriores (el embajador de EE. UU. no quería que se fuera Jerí) y la del MEF. Extrañamente, o no, Balcázar tiene un margen de simpatía de la ciudadanía y el gremio político. Que no lo desaproveche.