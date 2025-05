Una no tan velada amenaza, por MIrko Lauer

La delegación peruana que visitó al secretario de defensa de los EEUU, Pete Hegseth, en el Pentágono, se ganó con una de esas reprimendas que ya son clásicas en el trumpismo. El Canciller Elmer Schialer, el titular de Defensa Walter Astudillo, y los demás tuvieron que escuchar sobre el peligro que representa la presencia China para América Latina.

Que Washington ve con pésimos ojos la creciente aproximación china a esta región es algo conocido. Ya la general Laura Richardson, jefe del comando sur de los EEUU advertía sobre el peligro de la flota china en el Pacífico Sur. Pero después del jalón de orejas a Panamá, estas advertencias empiezan a tener un sentido más filudo.

La alusión de Hegseth está directamente dirigida hacia el megapuerto de Chancay, que para algunos es símbolo de un fuerte estrechamiento de lazos entre Beijing y Perú. La posibilidad de que eso irrite a los EEUU ya ha sido discutida en Lima, pero el balance ha sido más o menos que no va a pasar nada. ¿A quién puede molestarle un puerto?

Ahora lo que ha dicho Hegseth es que el puerto de Chancay, y cualquier otro avance significativo de China en el escenario peruano, puede crearnos problemas con Washington. ¿Como qué? El menú hoy va desde aranceles hasta sanciones. Luego hay la posibilidad de que a partir de un momento China nos use para provocar a Donald Trump. Remoto, pero no descartable.

Por lo que informan nuestros medios, la delegación peruana no respondió nada, y la presidenta Dina Boluarte no ha dicho nada sobre el particular. Pero quizás en algún momento la embajada china en Lima pida la opinión del gobierno peruano. De hecho, la reunión con Hegseth ya empieza a ser una incomodidad para el Perú.

Es cierto que hoy todo está por aparecer en este tema. Pero no sabemos si estamos, por ejemplo, a una mina de distancia respecto de alguna forma de cruzada trumpista contra el país pro-chino, o algún calificativo similar, del Pacífico Sur. ¿Somo un país pro-chino? No especialmente. En el caso del puerto de Chancay, una golondrina no hace verano.

¿El Canciller pidió esa reunión? ¿La delegación fue específicamente invitada (estamos comprando aviones)? En estos tiempos acercarse al gobierno de los EEUU es peligroso. Puede uno retirarse con las orejas rojas.