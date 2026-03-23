Clínica San Juan de Dios Piura celebra el Día Mundial del Síndrome de Down
En el marco de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, desde Piura se desarrolló un evento para pacientes, familias y colaboradores.
La Clínica San Juan de Dios celebró el Día Mundial del Síndrome de Down junto a sus voluntarios con una emotiva jornada para pacientes, familias y colaboradores, con el objetivo de promover la inclusión, el respeto por la diversidad y la sensibilización en la comunidad.
Durante la actividad, se vivió una mañana llena de alegría, música y juegos, donde los asistentes participaron activamente en dinámicas recreativas que fomentaron la integración y el compartir. Como símbolo de esta fecha, los participantes llevaron medias de diferentes colores, representando la diversidad y las diferencias que nos enriquecen como sociedad.
“Desde la Clínica San Juan de Dios buscamos derribar los estereotipos y la información errónea que existe alrededor de las personas con síndrome de Down. A través de nuestros programas, procuramos brindar un acceso adecuado a la atención, con servicios especializados y profesionales comprometidos, ofreciendo soporte y herramientas vitales para su crecimiento y desarrollo”, precisó Juan Carlos Puruguay, gerente de la institución.
De esta manera, la Clínica reafirma su compromiso con la inclusión social y el bienestar integral de las personas con síndrome de Down, promoviendo espacios donde la empatía, el respeto y la igualdad de oportunidades sean protagonistas.
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