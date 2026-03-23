Clínica San Juan de Dios Piura celebra el Día Mundial del Síndrome de Down

La Clínica San Juan de Dios celebró el Día Mundial del Síndrome de Down junto a sus voluntarios con una emotiva jornada para pacientes, familias y colaboradores, con el objetivo de promover la inclusión, el respeto por la diversidad y la sensibilización en la comunidad.

Durante la actividad, se vivió una mañana llena de alegría, música y juegos, donde los asistentes participaron activamente en dinámicas recreativas que fomentaron la integración y el compartir. Como símbolo de esta fecha, los participantes llevaron medias de diferentes colores, representando la diversidad y las diferencias que nos enriquecen como sociedad.

“Desde la Clínica San Juan de Dios buscamos derribar los estereotipos y la información errónea que existe alrededor de las personas con síndrome de Down. A través de nuestros programas, procuramos brindar un acceso adecuado a la atención, con servicios especializados y profesionales comprometidos, ofreciendo soporte y herramientas vitales para su crecimiento y desarrollo”, precisó Juan Carlos Puruguay, gerente de la institución.

De esta manera, la Clínica reafirma su compromiso con la inclusión social y el bienestar integral de las personas con síndrome de Down, promoviendo espacios donde la empatía, el respeto y la igualdad de oportunidades sean protagonistas.