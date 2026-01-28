HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     
Congreso Peruano impulsa licencia remunerada para trabajadores diagnosticados con cáncer

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó por unanimidad una licencia remunerada de un año para trabajadores con cáncer, un avance crucial en derechos laborales y salud.

El dictamen ahora pasará al Pleno del Congreso para su debate y votación. Fuente: Difusión.
El dictamen ahora pasará al Pleno del Congreso para su debate y votación. Fuente: Difusión.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen que propone otorgar licencia remunerada por un año a los trabajadores diagnosticados con cáncer, una medida que representa un avance significativo en la protección de los derechos laborales y la salud de los pacientes oncológicos de nuestro país. La iniciativa, respaldada con 15 votos, se sustenta en el Proyecto de Ley 4017/2022-CR, de autoría del congresista Juan Burgos Oliveros.

La propuesta legal alcanza a los regímenes laborales establecidos en el Decreto Legislativo 276, la Ley 30057 – Ley del Servicio Civil, y el Decreto Legislativo 1057 (CAS). El dictamen establece que la licencia tiene carácter irrenunciable y que los beneficios laborales otorgados por decisión del empleador o por convenios colectivos, cuando resulten más favorables al trabajador, se mantienen vigentes. Asimismo, dispone que las entidades públicas deberán conservar la plaza del trabajador durante el periodo de licencia, sin que esta pueda ser cubierta por otro servidor.

Tras la aprobación en comisión, el dictamen deberá ser remitido al Pleno del Congreso, donde será debatido y sometido a votación. De obtener el respaldo mayoritario, la iniciativa pasará al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación u observación, conforme al procedimiento legislativo. Solo después de este proceso la norma podría entrar en vigencia y ser aplicada en las entidades del Estado.

En ese contexto, el Dr. Mauricio León Rivera, cirujano oncólogo y director de la Liga Contra el Cáncer, saludó la iniciativa y resaltó su importancia para los pacientes oncológicos. “Esta medida representa un paso fundamental en la protección integral del paciente con cáncer. El tratamiento exige tiempo, reposo y estabilidad emocional. Garantizar una licencia remunerada permite que el trabajador se concentre en su recuperación sin el temor de perder su empleo”, señaló.

El especialista añadió que este tipo de políticas públicas contribuyen muchísimo a mejorar la adherencia a los tratamientos. “El cáncer no solo impacta la salud física, también afecta la economía familiar. Reducir esa presión es importante para que el paciente pueda cumplir adecuadamente su tratamiento”, afirmó.

Agregó que estas iniciativas legislativas reflejan un avance hacia una atención oncológica más humana e integral, que reconoce no solo la necesidad del tratamiento médico, sino también la protección social y laboral de quienes enfrentan esta enfermedad. La expectativa es que el debate en el Pleno del Congreso consolide este dictamen en beneficio de miles de peruanos.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

