Buscan proteger más de un millón de hectáreas de humedales para reforzar la seguridad hídrica en Perú

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó la moción 024 que insta a tomar acciones urgentes para salvar ecosistemas claves para la seguridad hídrica.

Los ecosistemas de humedales son más frágiles ahora por el cambio climático. Fuente: Difusión

Frente al avance del cambio climático y la creciente pérdida de ecosistemas vitales, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó una iniciativa que declara la urgente necesidad de preservar los humedales de alta montaña en Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Se trata de la Moción 024, denominada “Declaración sobre la urgente preservación de los humedales de alta montaña en Latinoamérica y en otras regiones del mundo”, la cual propone medidas legales para asegurar la conservación y restauración de estos ecosistemas.

La moción no solo propone medidas legales para asegurar la conservación y restauración de estos ecosistemas. Además, promueve acciones inclusivas con enfoque de derechos, reconociendo a las comunidades locales como verdaderos guardianes de los humedales.

La iniciativa fue articulada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) junto con organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Fundación Humedales (Colombia), el Patronato de la Reserva Paisajística de Nor Yauyos Cochas y la Fundación Global Nature (España). Este esfuerzo colectivo demuestra que la defensa de los ecosistemas más frágiles puede y debe surgir desde la sociedad civil organizada.

larepublica.pe

Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, destacó que: “la aprobación de esta moción marca un hito importante en la protección de los humedales de alta montaña en el Perú y en el mundo. Esta declaración reconoce la importancia de los humedales para la seguridad hídrica y para la adaptación al cambio climático de las poblaciones locales. Al mismo tiempo, orienta el fortalecimiento de las políticas públicas hacia su protección y gestión sostenible.”

El Perú cuenta con 1 052 210 hectáreas de humedales de alta montaña, distribuidos en 19 regiones. Su rol es estratégico para la seguridad hídrica, la agricultura, la generación hidroeléctrica y la identidad de los pueblos que los habitan. Sin embargo, su fragilidad es creciente.

