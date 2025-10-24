HOYSuscripcion LR Focus

SUNAT será secretario técnico de comité de fiscalización creado en el marco del estado de emergencia

Se conforma el Comité de Fiscalización en Lima Metropolitana y el Callao, presidido por el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera, para supervisar el estado de emergencia.

Este Comité coordinará operativos de fiscalización y establecerá protocolos para enfrentar la emergencia. Fuente: Difusión.
El miércoles último se llevó a cabo la reunión de conformación del Comité de Fiscalización, creado en el marco de la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, que será presidido por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, e integrado por los titulares de otras doce instituciones públicas.

En la reunión se designó al titular de la SUNAT, Edward Tovar Mendoza, como secretario técnico del mencionado Comité.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, este Comité se encargará de planificar y ejecutar los operativos diarios de fiscalización y establecer protocolos de actuación conjunta que se puedan aplicar durante el estado de emergencia en la capital.

Asimismo, implementará un registro nacional de fiscalización y reportes públicos con indicadores de cumplimiento y sanciones aplicadas. La norma señala que las juntas vecinales de seguridad ciudadana, los prefectos y subprefectos proporcionarán información al Comité para la toma de decisiones.

El Comité de Fiscalización está integrado por el ministerio de Transportes y Comunicaciones, Osiptel, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, Comando Operacional de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, INPE, Migraciones, Sucamec, Sutran, ATU, SUNAT y Dirandro.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Corte Suprema impide que Sunat cambie las pérdidas que las empresas ya declararon para recalcular impuestos

Sunat lanza 40 vacantes para capacitar a universitarios con S/1200 de apoyo mensual y posibilidad de trabajar en la entidad: conoce cómo postular

SUNAT designa nuevos funcionarios en cargos de confianza: conoce quiénes asumirán desde el 14 de octubre

