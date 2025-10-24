SUNAT será secretario técnico de comité de fiscalización creado en el marco del estado de emergencia

El miércoles último se llevó a cabo la reunión de conformación del Comité de Fiscalización, creado en el marco de la declaratoria del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, que será presidido por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, e integrado por los titulares de otras doce instituciones públicas.

En la reunión se designó al titular de la SUNAT, Edward Tovar Mendoza, como secretario técnico del mencionado Comité.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM, este Comité se encargará de planificar y ejecutar los operativos diarios de fiscalización y establecer protocolos de actuación conjunta que se puedan aplicar durante el estado de emergencia en la capital.

Asimismo, implementará un registro nacional de fiscalización y reportes públicos con indicadores de cumplimiento y sanciones aplicadas. La norma señala que las juntas vecinales de seguridad ciudadana, los prefectos y subprefectos proporcionarán información al Comité para la toma de decisiones.

El Comité de Fiscalización está integrado por el ministerio de Transportes y Comunicaciones, Osiptel, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, Comando Operacional de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, INPE, Migraciones, Sucamec, Sutran, ATU, SUNAT y Dirandro.