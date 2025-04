Día Mundial del Veterinario: Guardianes de la salud animal y humana en Perú

Cada último sábado de abril se celebra el Día Mundial del Veterinario (26 de abril este 2025), el cual conmemora la importancia de estos profesionales, quienes representan una línea de defensa fundamental en múltiples frentes, dado que su labor trasciende la atención clínica de animales, abarcando dimensiones críticas como la prevención de enfermedades zoonóticas (aquellas que pueden ser transmitidas de animales a humanos), el control epidemiológico, la investigación científica y la seguridad alimentaria. Según cifras del Colegio Médico Veterinario del Perú (CMVP), más de 10,000 Médicos Veterinarios Zootecnistas se desempeñan actualmente en diversos sectores, contribuyendo significativamente al desarrollo sanitario nacional.

Magali Mora, Médica Veterinaria y Gerente General de MSD Animal Health en Perú, compañía reconocida por su dedicación a la investigación, desarrollo y comercialización de productos, servicios y soluciones tecnológicas de alta calidad para la salud animal a nivel mundial, resalta la importancia estratégica que cumplen estos profesionales, indicando su carácter esencial en la preservación de la salud pública, el bienestar animal y la seguridad alimentaria del país.

"Los Médicos Veterinarios integran conocimientos científicos avanzados con un compromiso ético profundo, contribuyendo decisivamente al bienestar de animales y comunidades. Hoy en día, la diversificación profesional de la profesión va desde la clínica de animales de compañía -que es la labor quizás más reconocida a nivel general- hasta la investigación, pasando por la salud pública, la producción pecuaria, la conservación de especies silvestres y el desarrollo biotecnológico", comenta la especialista.

Bioseguridad y seguridad alimentaria

En materia de bioseguridad, los Médicos Veterinarios son vitales en la gestión integral de riesgos sanitarios, implementando protocolos avanzados de prevención y control que incluyen vigilancia epidemiológica, evaluación de riesgos biológicos y desarrollo de estrategias de contención para enfermedades emergentes

“La labor de los veterinarios comprende desde la evaluación de sistemas de bioseguridad en granjas y centros de producción pecuaria, hasta el diseño de planes de contingencia para mitigar potenciales brotes de enfermedades transmisibles entre animales y humanos, labor que realizan a través de herramientas de diagnóstico molecular, sistemas de trazabilidad y protocolos de desinfección, solo por nombrar algunos”, indica la especialista de MSD Animal Health en Perú.

En lo que respecta a seguridad alimentaria, también cumplen un rol protagónico e indispensable, supervisando los procesos de producción, garantizando condiciones sanitarias óptimas, controlando la calidad de los alimentos de origen animal y previniendo potenciales riesgos para la salud pública.

Al respecto, Magali Mora afirma: “En los últimos años hemos enfrentado desafíos sanitarios, por lo que la formación multidisciplinaria de los Médicos Veterinarios es más relevante que nunca. La integración de conocimientos de medicina, biología, epidemiología y gestión de riesgos, posicionándolos como profesionales estratégicos para el desarrollo sostenible”.

Acerca de MSD Animal Health

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Animal Health, una división de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Animal Health ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Animal Health se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Animal Health tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para mayor información, favor de visitar la página https://www.msd-animal-health.com.pe/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn y Instagram.

Sobre One Health

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Animal Health apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se encuentra en msd-animal-health.com. Además, visita la página https://www.msd-animal-health.com.pe/ o ponte en contacto con nosotros a través de nuestros canales de LinkedIn e Instagram.