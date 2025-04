Semana Santa: Consejos para viajar con mascotas

Los feriados de Semana Santa son una excelente oportunidad para salir de la ciudad y disfrutar de unos días de descanso. Para muchas familias peruanas, sus mascotas son parte fundamental del viaje, por lo que es importante garantizar su seguridad y bienestar durante los traslados, así como la prevención de infestaciones ante parásitos externos, como pulgas y garrapatas.

"La planificación previa es esencial cuando viajamos con nuestras mascotas. No solo debemos considerar la logística del viaje, sino también su salud, comodidad y bienestar emocional, especialmente en trayectos largos", señala Silvia Panta, Representante Técnica de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Animal Health en Perú.

En este contexto, MSD Animal Health en Perú, compañía reconocida por su dedicación a la investigación, desarrollo y comercialización de productos para la salud animal, comparte algunas recomendaciones clave para viajar con tu mascota, para que perros y gatos puedan ir cómodamente y sin riesgos para su salud.

Visita al veterinario antes del viaje: Antes de viajar, es fundamental realizar un chequeo veterinario para asegurarse de que tu mascota está en óptimas condiciones de salud. Este control preventivo debe incluir una revisión general, actualización de vacunas, tratamiento antiparasitario. El veterinario brindará recomendaciones específicas según el destino, clima y medio de transporte elegidos.

1. Desparasitación:

Al trasladarse a nuevas áreas, hay que poner atención al entorno, dado que las mascotas pueden exponerse a parásitos como pulgas y garrapatas. Esto evitará poner en riesgo su salud y la del resto de integrantes de tu familia. En el mercado existen desparasitantes internos de alto espectro y eficacia para perros, así como un innovador desparasitante externo que previene infestaciones de pulgas, garrapatas y ácaros hasta por un año.

2. Transporte seguro y cómodo:

Si viajas en auto particular, asegúrate de contar con un transportador o arnés de seguridad para tu mascota según su tamaño, esto evitará distracciones y reducirá el riesgo de accidentes ante frenazos o movimientos bruscos del vehículo.

3.Documentación y emergencia veterinaria:

Lleva siempre los documentos esenciales de tu mascota, como la cartilla de vacunación actualizada y certificados de salud, ya que pueden ser exigidos por transportes, hoteles o veterinarias en caso de emergencia. Si viajas a otra ciudad, identifica con anticipación veterinarias cercanas en tu destino en caso de emergencias.

4.Paradas y alimentación durante el trayecto:

En viajes largos por carretera, realiza paradas cada 2 o 3 horas para que tu mascota pueda moverse, hidratarse y hacer sus necesidades. Si el destino es un lugar caluroso, lleva agua fresca y asegúrate de que tenga un área con sombra donde pueda descansar.

5.Investiga y analiza requisitos de viaje:

En caso de viajar por avión, acércate a las aerolíneas para conocer los requisitos para tu animal de compañía, lo que incluye información sobre la transportadora, alimentos, datos de identificación y contacto, así como documentación necesaria. Además de contar con la cartilla de vacunación vigente, puede ser necesario contar con un certificado de sanidad animal o certificado de buena salud, donde un Médico Veterinario avale que tu mascota está sana, fue sometida a una revisión previa. Algunos países tienen requisitos específicos de inmunización, por lo que te invitamos a investigar con las autoridades de la nación de destino las vacunas con las que debe contar tu mascota antes de viajar

Todas estas acciones son fundamentales para cuidar la salud de tu mascota, la tuya y de las personas con las que conviva, para tener un viaje inolvidable.

Acerca de MSD Animal Health

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Animal Health, una división de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Animal Health ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Animal Health se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Animal Health tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para mayor información, favor de visitar la página https://www.msd-animal-health.com.pe/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn y Instagram.

Sobre One Health

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Animal Health apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se encuentra en msd-animal-health.com. Además, visita la página https://www.msd-animal-health.com.pe/ o ponte en contacto con nosotros a través de nuestros canales de LinkedIn e Instagram.