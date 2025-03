Cerca de 1500 Pomalqueños recibieron atención médica gratuita y medicamentos

A fin de brindar atención médica y de calidad a la población de más bajos recursos económicos, Azucarera Pomalca en alianza estratégica con un conocido centro médico de Chiclayo, realizó una campaña médica en donde cerca de 1,500 pacientes de todas las edades resultaron beneficiados con atención especializada y la entrega gratuita de medicamentos.

Esta actividad forma parte del Programa de Responsabilidad Social en la Salud, que la Azucarera viene desarrollando en los sectores más vulnerables del distrito de Pomalca, para beneficiar a la población que no cuentan con un seguro médico y que no tienen la posibilidad de pagar una atención médica particular, por ello la empresa también asumió el costo de los medicamentos y además obsequió bolsitas de 2 kilos de azúcar a todos los que llegaron para atenderse.

Se ofrecieron 24 especialidades como medicina general, ginecología, traumatología, oftalmología y medida de la vista, neurología, urología, cardiología, reumatología, pediatría, odontología, psicología, obstetricia, otorrinolaringología, geriatría, gastroenterología, densitometría ósea, terapia física y rehabilitación, así como masajes relajantes y anti stress.

Debido al gran éxito de la convocatoria, la jornada además fue aprovechada por la azucarera para que, con la colaboración del Ejército Peruano, se ofreciera el servicio de corte de cabello gratuito a la población.