HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2
Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     
Música

Chyno y Nacho en Tacna: fecha, lugar y entradas para el concierto del dúo venezolano en la FERITAC 2026

El dúo venezolano presentará un espectáculo renovado con éxitos como 'Mi niña bonita' y 'Andas en mi cabeza', cautivando a sus seguidores en una noche inolvidable.

Chyno y Nacho, uno de los dúos más importantes de la música latina, llegarán este 27 de agosto al Parque Perú. Foto: difusión
Chyno y Nacho, uno de los dúos más importantes de la música latina, llegarán este 27 de agosto al Parque Perú. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Chyno y Nacho, uno de los dúos más importantes de la música latina, llegarán este jueves 27 de agosto al Parque Perú para convertirse en los grandes protagonistas de la fecha central de la FERITAC 2026, en el marco de las celebraciones por el aniversario de la Ciudad Heroica.

Cabe indicar que Tacna será la primera ciudad que Chyno y Nacho pisarán en su nuevo tour 'Radio Venezuela Gira Mundial', antes de continuar con su recorrido internacional. La llegada del dúo venezolano marcará, además, su primera presentación en la Ciudad Heroica.

PUEDES VER: Cochinola 2026 en Perú: artistas confirmados, fecha, entradas y lo que debes saber del festival de reggaetón

lr.pe

Chyno y Nacho llegarán a Perú con show cargado de éxitos

Chyno y Nacho, quienes ofrecerán un show en Lima, regresan con un espectáculo renovado, pensado para reencontrarse con el público que los acompañó durante años y para presentar una nueva etapa de su propuesta musical. Los asistentes podrán disfrutar de algunos de los grandes éxitos que convirtieron al dúo en uno de los referentes de la música urbana y pop latina, entre ellos 'Mi niña bonita', 'Andas en mi cabeza', 'Me voy enamorando', 'El poeta' y 'Tu angelito'.

La FERITAC 2026 ha preparado una cartelera que busca convertir la fecha central del aniversario de Tacna en una verdadera fiesta musical. Junto a Chyno y Nacho estarán Trémolo, agrupación representativa de Tacna; Son del Duke, y el cantante argentino Max Carra, quienes completarán una noche con diferentes estilos y propuestas musicales.

La expectativa crece entre los seguidores de Chyno y Nacho y la organización ha informado que quedan pocas entradas disponibles para esta esperada presentación. Las entradas se encuentran a la venta a través de Joinnus, con precios populares para que el público pueda ser parte de esta gran celebración.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Conciertos en Tacna 2026: fecha, lugar y entradas para ver a Airbag, Chyno y Nacho, Max Carra y más artistas en la ‘Ciudad heroica’

Conciertos en Tacna 2026: fecha, lugar y entradas para ver a Airbag, Chyno y Nacho, Max Carra y más artistas en la ‘Ciudad heroica’

LEER MÁS
Chyno y Nacho en Perú 2026: fecha, entradas y precios para su concierto

Chyno y Nacho en Perú 2026: fecha, entradas y precios para su concierto

LEER MÁS
"Aquí hay amor": así se vivió el concierto de Chyno & Nacho en Lima

"Aquí hay amor": así se vivió el concierto de Chyno & Nacho en Lima

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Susana Baca: "Hacer música es una forma de resistencia"

Susana Baca: "Hacer música es una forma de resistencia"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Música

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025