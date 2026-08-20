Chyno y Nacho en Tacna: fecha, lugar y entradas para el concierto del dúo venezolano en la FERITAC 2026

Chyno y Nacho, uno de los dúos más importantes de la música latina, llegarán este 27 de agosto al Parque Perú. Foto: difusión

Chyno y Nacho, uno de los dúos más importantes de la música latina, llegarán este 27 de agosto al Parque Perú. Foto: difusión

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Chyno y Nacho, uno de los dúos más importantes de la música latina, llegarán este jueves 27 de agosto al Parque Perú para convertirse en los grandes protagonistas de la fecha central de la FERITAC 2026, en el marco de las celebraciones por el aniversario de la Ciudad Heroica.

Cabe indicar que Tacna será la primera ciudad que Chyno y Nacho pisarán en su nuevo tour 'Radio Venezuela Gira Mundial', antes de continuar con su recorrido internacional. La llegada del dúo venezolano marcará, además, su primera presentación en la Ciudad Heroica.

Chyno y Nacho llegarán a Perú con show cargado de éxitos

Chyno y Nacho, quienes ofrecerán un show en Lima, regresan con un espectáculo renovado, pensado para reencontrarse con el público que los acompañó durante años y para presentar una nueva etapa de su propuesta musical. Los asistentes podrán disfrutar de algunos de los grandes éxitos que convirtieron al dúo en uno de los referentes de la música urbana y pop latina, entre ellos 'Mi niña bonita', 'Andas en mi cabeza', 'Me voy enamorando', 'El poeta' y 'Tu angelito'.

La FERITAC 2026 ha preparado una cartelera que busca convertir la fecha central del aniversario de Tacna en una verdadera fiesta musical. Junto a Chyno y Nacho estarán Trémolo, agrupación representativa de Tacna; Son del Duke, y el cantante argentino Max Carra, quienes completarán una noche con diferentes estilos y propuestas musicales.

La expectativa crece entre los seguidores de Chyno y Nacho y la organización ha informado que quedan pocas entradas disponibles para esta esperada presentación. Las entradas se encuentran a la venta a través de Joinnus, con precios populares para que el público pueda ser parte de esta gran celebración.