K’llao Salsa revive el legado de Tito Rojas, ícono de la salsa puertorriqueña, con el estreno de ‘Siempre seré’

K’llao Salsa, una agrupación del género tropical que busca ganarse un espacio en el ambiente artístico, sorprendió a sus miles de seguidores al presentar su interpretación en vivo de ‘Siempre seré’, un tema emblemático popularizado por Tito Rojas, reconocido como uno de los salseros más importantes de Puerto Rico. El tema ya tiene miles de views en YouTube.

“Este tema es parte del repertorio de nuestro show en vivo, donde rendimos un homenaje a la salsa. No es un lanzamiento oficial de K’llao Salsa”, explicó la orquesta en su canal de Youtube, el pasado 28 de enero, fecha en que se lanzó ‘Siempre seré’.

“Estamos profundamente agradecidos con nuestro público fiel, el que siempre ha estado con nosotros, y también con toda la gente nueva que se está sumando. Esto nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza. Se vienen grandes temas y muchas sorpresas para deleitarlos, porque K’llao Salsa ‘El Tsunami salsero’ sigue vigente y viene con todo”, expresó Yamandú, dueño y director musical de la agrupación.

¿Cuál es la trayectoria de K’llao Salsa?



K’llao Salsa es una agrupación chalaca con años de trayectoria que se ha consolidado como un referente emblemático del género en el Callao. Se caracteriza por su estilo fiel a la esencia salsera bailable, potente y de calle.

La orquesta ha sabido construir identidad propia y una conexión auténtica con el público del primer puerto. Además, su historia musical está marcada por temas que se han vuelto infaltables entre los salseros, como ‘Fue tan fácil’ y ‘El pillo buena gente’, éxitos que reflejan su fuerza interpretativa y el sello que los mantiene vigentes en la escena.

Para este 2026, la orquesta se prepara con fuerza y ambición para retomar protagonismo y volver a ser líder del género, con nuevas presentaciones, más música y el mismo sabor que los hizo emblemáticos. Es decir, hacer sentir la salsa con intensidad.

¿Quién es Tito Rojas y cuál es su legado?



Tito Rojas fue conocido como ‘El Gallo Salsero’, apodo que adoptó por su estilo enérgico y su característico grito de “¡Échale, gallo!” en sus canciones. Comenzó su carrera en la década de 1970 como parte del grupo Conjunto Borincuba, dirigido por Justo Betancourt. Más adelante, se integró a la orquesta del maestro Pedro Conga y también trabajó con el grupo Puerto Rican Power.

A finales de los 80 y comienzos de los 90, Tito Rojas se consolidó como solista. Alcanzó gran éxito con temas como ‘Siempre seré’, ‘Señora de madrugada’, ‘Por mujeres como tú’, ‘He chocado con la vida’, ‘Nadie es eterno’, entre otros.

Tito Rojas dejó una marca profunda en la música salsa por su voz potente, su cercanía con el público y su autenticidad. Incluso después de su fallecimiento, su música sigue siendo popular en plataformas digitales y emisoras de radio en toda América Latina.

