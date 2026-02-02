HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Música

K’llao Salsa revive el legado de Tito Rojas, ícono de la salsa puertorriqueña, con el estreno de ‘Siempre seré’

K’llao Salsa, orquesta que se caracteriza por su estilo fiel a la esencia salsera bailable, potente y de calle, rindió homenaje a ícono de Puerto Rico.

K’llao Salsa sorprende con un gran homenaje a Tito Rojas. Foto: difusión.
K’llao Salsa sorprende con un gran homenaje a Tito Rojas. Foto: difusión. | Foto: difusión.

K’llao Salsa, una agrupación del género tropical que busca ganarse un espacio en el ambiente artístico, sorprendió a sus miles de seguidores al presentar su interpretación en vivo de ‘Siempre seré’, un tema emblemático popularizado por Tito Rojas, reconocido como uno de los salseros más importantes de Puerto Rico. El tema ya tiene miles de views en YouTube.

“Este tema es parte del repertorio de nuestro show en vivo, donde rendimos un homenaje a la salsa. No es un lanzamiento oficial de K’llao Salsa”, explicó la orquesta en su canal de Youtube, el pasado 28 de enero, fecha en que se lanzó ‘Siempre seré’.

“Estamos profundamente agradecidos con nuestro público fiel, el que siempre ha estado con nosotros, y también con toda la gente nueva que se está sumando. Esto nos impulsa a seguir trabajando con más fuerza. Se vienen grandes temas y muchas sorpresas para deleitarlos, porque K’llao Salsa ‘El Tsunami salsero’ sigue vigente y viene con todo”, expresó Yamandú, dueño y director musical de la agrupación.

PUEDES VER: Conciertos en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para Josimar, Alexander Abreu, Maykel Blanco, Brunella Torpoco y más artistas

lr.pe

¿Cuál es la trayectoria de K’llao Salsa?

K’llao Salsa es una agrupación chalaca con años de trayectoria que se ha consolidado como un referente emblemático del género en el Callao. Se caracteriza por su estilo fiel a la esencia salsera bailable, potente y de calle. 

La orquesta ha sabido construir identidad propia y una conexión auténtica con el público del primer puerto. Además, su historia musical está marcada por temas que se han vuelto infaltables entre los salseros, como ‘Fue tan fácil’ y ‘El pillo buena gente’, éxitos que reflejan su fuerza interpretativa y el sello que los mantiene vigentes en la escena.

Para este 2026, la orquesta se prepara con fuerza y ambición para retomar protagonismo y volver a ser líder del género, con nuevas presentaciones, más música y el mismo sabor que los hizo emblemáticos. Es decir, hacer sentir la salsa con intensidad.

¿Quién es Tito Rojas y cuál es su legado?

Tito Rojas fue conocido como ‘El Gallo Salsero’, apodo que adoptó por su estilo enérgico y su característico grito de “¡Échale, gallo!” en sus canciones. Comenzó su carrera en la década de 1970 como parte del grupo Conjunto Borincuba, dirigido por Justo Betancourt. Más adelante, se integró a la orquesta del maestro Pedro Conga y también trabajó con el grupo Puerto Rican Power.

A finales de los 80 y comienzos de los 90, Tito Rojas se consolidó como solista. Alcanzó gran éxito con temas como ‘Siempre seré’, ‘Señora de madrugada’, ‘Por mujeres como tú’, ‘He chocado con la vida’, ‘Nadie es eterno’, entre otros. 

Tito Rojas dejó una marca profunda en la música salsa por su voz potente, su cercanía con el público y su autenticidad. Incluso después de su fallecimiento, su música sigue siendo popular en plataformas digitales y emisoras de radio en toda América Latina.

Notas relacionadas
Cuando se baila para la Virgen de la Candelaria

Cuando se baila para la Virgen de la Candelaria

LEER MÁS
Conciertos en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para Josimar, Alexander Abreu, Maykel Blanco, Brunella Torpoco y más artistas

Conciertos en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para Josimar, Alexander Abreu, Maykel Blanco, Brunella Torpoco y más artistas

LEER MÁS
Rubén Blades: “La idea de justicia social no es propiedad de ideologías”

Rubén Blades: “La idea de justicia social no es propiedad de ideologías”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué fue y a qué se dedica Pilar Astucuri, la exesposa de 'Clavito y su chela'?

¿Qué fue y a qué se dedica Pilar Astucuri, la exesposa de 'Clavito y su chela'?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos chinos revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Boric confirma inscripción de Michelle Bachelet para dirigir la ONU, mientras Kast evita expresar una postura

Indecopi multa a La Tinka con S/18.651 y le ordena devolver S/23.800 a usuario por bloquear su cuenta de Te Apuesto injustificadamente

Música

Flor Bromley, la peruana nominada al Grammy: "Es un proyecto personal y estoy orgullosa"

Edith Ramos: “Somos una población que quiere ser escuchada y una manera de que se nos escuche es con la música; Uyariy es también música”

Austria 05 lanza el EP ‘Sube al tren’ y anuncia concierto de presentación para este viernes 23 de enero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025