Más de 200 detenidos, un herido por granada y múltiples enfrentamientos deja la jornada de protestas en Francia

Miles de personas protagonizaron enfrentamientos contra policías en las múltiples manifestaciones en Francia debido a la indignación por el aumento de costos y el deterioro de los servicios públicos. Hasta el momento, el Ministerio del Interior informó sobre la detención de al menos 272 personas tras los incidentes violentos en ciudades como París, Marsella, Toulouse, Angers y Lyon.

Sin embargo, el caso más crítico se dio en Saint-Étienne, donde un manifestante perdió una mano por la explosión de una granada lanzada por las fuerzas de seguridad. Según la información difundida por AFP, la persona habría recogido el artefacto.

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Respecto a los enfrentamientos, las posturas son distintas. Los manifestantes aseguraron que las acciones de los ciudadanos se realizaron pacíficamente y atribuyeron gran parte de la violencia a alborotadores que buscan un enfrentamiento directo con la policía. Mientras el ministerio declaró que la violencia se dio en aumento y acusó saqueos y daños a edificios públicos.

De acuerdo con la principal central sindical francesa, la CGT, unas 500.000 personas participaron en las 1.750 manifestaciones en la nación. Esto es la explosiva consecuencia de unas protestas que en realidad comenzaron el mes pasado en colegios de los barrios periféricos pobres del norte de París ante el deterioro del sistema educativo y las instalaciones.

"El gobierno debe poner fin a su represión y responder de inmediato a las reclamaciones sociales", señaló el sindicato en un comunicado enviado a la AFP, después de que la policía utilizara gases lacrimógenos, granadas de dispersión y cañones de agua.

Las redes sociales también sirvieron para la propagación del reclamo al cual se añadió el encarecimiento de la vida, que en Francia se plasma en el aumento del combustible desde el inicio de la guerra entre Irán y el bloque Estados Unidos-Israel.

Golpes y respuestas

Reuters detalló que en algunas zonas de París la policía disparó ocasionalmente gases lacrimógenos. Cabe indicar que si bien la cabecera de la marcha autorizada llegó posteriormente a la plaza de Clichy, según el recorrido previsto, otros grupos se desplazaron por la capital, incluso uno de ellos intentó llegar hasta el Palacio del Elíseo.

Ante estos grupos incontrolados, las autoridades activaron la CRS ocho, unidad especializada en la lucha contra la violencia urbana. Además, en Lyon, la situación se agravó en la céntrica plaza de Bellecour, donde se reportó el saqueo e incendio de una oficina de turismo. En Marsella decenas de manifestantes forzaron las puertas del Ayuntamiento y lograron entrar, aunque brevemente, al vestíbulo, causando daños antes de ser desalojados por la policía.

"Es inaceptable utilizar este tipo de reivindicaciones para entrar, romper y destruir el cemento que nos une como nación", declaró el alcalde, Benoît Payan, a BFMTV. Además, la autoridad calificó a los causantes como "tontos útiles de la extrema derecha".

Por su parte, Marine Le Pen, candidata presidencial del partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) de Francia, acusó la presencia de alborotadores y denunció el envenenamiento de las manifestaciones.