Bolivia y Chile firman memorando para desarrollar un “corredor bioceánico” de fibra óptica que conecte el Pacífico y el Atlántico

Durante una cumbre bilateral, los presidentes Rodrigo Paz de Bolivia y José Antonio Kast de Chile acordaron la creación de un corredor bioceánico de fibra óptica destinado a integrar digitalmente los océanos Pacífico y Atlántico.

Este encuentro, realizado en La Paz, representó la primera visita oficial de un mandatario chileno a la capital boliviana en 71 años. A través de este megaproyecto de telecomunicaciones, el territorio altiplánico busca acceder a los cables submarinos del Pacífico, destacando su conexión con el Proyecto Humboldt, la primera red transoceánica en enlazar a Sudamérica con Oceanía y Asia.

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De acuerdo con EFE, para concretar la infraestructura, las autoridades de ambos países evaluarán las rutas, los permisos fronterizos y el volumen de tráfico de datos. De igual forma, los gobiernos iniciarán gestiones para captar inversión privada y financiamiento multilateral, al tiempo que contemplan sumar la participación de Brasil y Paraguay para extender el alcance regional de la red.

Mejoras bilaterales

La agenda de trabajo incluyó importantes avances en los ámbitos de la energía, el comercio y la minería. Ambos mandatarios suscribieron pactos para la futura interconexión eléctrica bilateral, asistencia técnica minera y la modernización del Acuerdo de Complementación Económica vigente desde 1993.

En el sector de hidrocarburos, se reportaron progresos en el Proyecto OSSA II para revertir el flujo del oleoducto Sica Sica-Arica, una medida orientada a garantizar el suministro de combustible en Bolivia.

Por otra parte, durante las conversaciones, la delegación chilena ratificó el régimen de libre tránsito de mercancías para La Paz por su territorio y puertos, tal como lo establece el Tratado de 1904. Además, los gobiernos pactaron estrechar la cooperación policial y de inteligencia en la zona limítrofe con el objetivo de combatir la delincuencia transnacional organizada.

Cabe indicar que el acercamiento ocurre entre dos países que carecen de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962 debido al reclamo marítimo boliviano, litigio zanjado en 2018 cuando la Corte Internacional de Justicia determinó que Chile no tiene obligación de negociar una salida al mar.