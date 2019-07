“Me desnudó y dijo que iba a succionar mis demonios”: hablan las víctimas del pastor presbiteriano

William Weaver, un ministro presbiteriano de 69 años, ha sido acusado de abusar sexualmente a cuatro jóvenes (tres varones y una chica), bajo el pretexto de “expulsar sus demonios”.

De acuerdo a la denuncia, recogida por el portal Newsweek, el pastor de la Iglesia Presbiteriana de Linden, en Nueva Jersey (Estados Unidos), los obligaba a practicarles sexo oral y a tomar su semen mientras los sometía a castigos, como sostener piedras.

Durante sus consultas privadas, William Weaver aseguraba que la única manera de eliminar los demonios de sus vidas era solo mediante el líquido seminal.

En este lugar, William Weaver, de 69 años, agredió sexualmente a cuatro feligreses. Foto: Google Maps.

PUEDES VER Millonario encarcelado por tráfico sexual de menores es hallado inconsciente y herido en su celda

En enero, fue programado para asistir a un juicio interno de la iglesia por estas, considerados “actos múltiples de idolatría y conducta sexual”.

Sin embargo, William Weaver —con cerca de cuatro décadas como religioso y encargado de supervisar 41 iglesias en una región de tres países— renunció a su cargo un día antes de que iniciara la investigación y se mudó a una comunidad cerrada en Lakewood, Estados Unidos.

William Weaver, de 69 años, renunció a su cargo solo un día antes de iniciar su investigación. Foto: Google Maps.

Hablan las víctimas de William Weaver

AJ Meeker (37), una de las víctimas, buscó a William Weaver cuando tenía 20 años; quería mejorar su relación tensa con su padre y su madrastra. De acuerdo Newsweek, había abandonando la universidad y escapado de casa.

Tal como recoge la denuncia, William Weaver abrió una maleta que contenía “plumas, piedras variadas, castaños, una banda magnética, una moneda de ángel y bolsas Ziploc”.

La víctima contó que el ministro le ordenó que se desnudara y se acostara en una cama. A continuación colocó una serie de piedras alrededor de su cuerpo, comenzando por sus pies y siguiendo hacia su pecho.

En ese momento, William Weaver le pidió que le practicara sexo oral y que tomara sus fluidos. “Me rehúso a permanecer en silencio. Necesito asegurarme de que esto nunca le vuelva a pasar a nadie”, aseveró.

Por su parte, Jared Staunton, otro de los hombres abusados por William Weaver, también decidió levantar una denuncia contra el pastor. Además, describió una de las sesiones de ‘exorcismo’ y lo incómodo que fue para él.

PUEDES VER Estados Unidos arremete contra Nicolás Maduro: departamento del Tesoro sanciona a sus hijastros

La víctima aseguró que William Weaver aprovechó el momento para besarlo. “Me levantó la cabeza y me miró a los ojos, diciendo: “Ya no tienes de qué preocuparte, ahora yo soy tu protector”, y me besó”, dijo.

Las cuatro personas que sufrieron el abuso sexual ya presentaron sus quejas ante el Tribunal Superior de Middlesex County, Estados Unidos. También demandaron a la Iglesia presbiteriana de Linden y a la iglesia presbiteriana de Estados Unidos.

Durante la investigación, a William Weaver se le encontró pornografía infantil en una de sus computadoras personales.

Cada vez más víctimas de violencia sexual demandan justicia a entidades religiosas

Este no es el primer caso de abuso de menores por parte de líderes religiosos. Otro pastor, también en Estados Unidos.

A mediados de mayo, cinco víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos levantaron su voz para ordenar que el Vaticano haga públicos sus archivos.

William Weaver, de 69 años, renunció a su cargo solo un día antes de iniciar su investigación. Foto: Google Maps.

Como comentaron entonces, su objetivo es que la Santa Sede “revele la identidad de miles de agresores conocidos exclusivamente por el Vaticano”, así como sus “sus expedientes” y “su historial”, aseguró el bufete Jeff Anderson en un comunicado.

Los cinco demandantes, tres de los cuales nunca han hablado públicamente, darán a conocer su iniciativa el martes en una conferencia de prensa en Saint-Paul, Minnesota, en el norte de Estados Unidos.

Decidieron hacer pública su acción luego del anuncio por parte del papa Francisco de una modificación de la ley canónica que busca obligar a todos los sacerdotes y religiosos a informar a la Iglesia cualquier sospecha de agresión sexual, acoso u ocultamiento.

Las asociaciones de víctimas se han mostrado decepcionadas por esta medida, que según ellos, no obliga a informar estas sospechas a las autoridades civiles.

PUEDES VER Fiscalía de EE.UU pide que próxima audiencia de Toledo sea el 7 de agosto

Pastores, sacerdotes, religiosos: abusos sexuales en lugares donde proclaman a Dios

Desde Australia a Chile, pasando por Europa y Japón, la Iglesia Católica atraviesa una profunda crisis de confianza debido a las revelaciones de agresiones sexuales, especialmente sobre menores, cometidas durante décadas por sacerdotes y ocultadas desde hace mucho tiempo por su jerarquía.

William Weaver, de 69 años, renunció a su cargo solo un día antes de iniciar su investigación. Foto: Google Maps.

En Estados Unidos, la investigación de un fiscal del estado de Pensilvania (noreste) reveló en agosto los abusos sexuales perpetrados por más de 300 “sacerdotes depredadores” contra al menos mil menores.

Desde entonces, se han abierto procedimientos legales en varios estados y muchas diócesis han publicado listas de sacerdotes que han sido objeto de acusaciones creíbles desde la década de 1950.

Pero estas contienen en su mayoría casos ya conocidos y nombres de sacerdotes juzgados o fallecidos. Las asociaciones de víctimas sospechan que están incompletos.