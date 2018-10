Joven escribió una carta antes de suicidarse tras ser violado por sacerdotes

En Colombia, ha pasado año y medio desde que el hijo de 21 años de Patricia Osorio tomara la radical decisión de quitarse la vida, ahora ha encontrado una estremecedora carta que le revela las verdaderas razones de este hecho.

Todo habría empezado cuando Daniel Eduardo ingresó a estudiar en el colegio San Viator en Colombia, su madre Patricia Osorio confesó en un medio de comunicación que su hijo en reiteradas ocasiones le pedía que lo traslade a otra institución educativa.

Al no encontrar solución, tomó una caja de pastillas, estuvo hospitalizado por tres días. En ese tiempo, Daniel Eduardo ya había escrito una carta donde se despedía, y fue encontrado por su madre.

"Mamá: hoy llegó el día de decir adiós. Gracias por todo lo que me brindó. Me voy porque estoy cansado de esta vida que tengo. Yo jamás pedí venir al mundo y mucho menos tener todos los trastornos psicológicos y afectivos que me hacen sufrir y no me dejan progresar. Y desde niño fui abusado en el colegio. Solo le pido que no me busque. A donde voy, voy a estar bien", se lee en la carta.

Pasó el tiempo y el joven se refugió en la música y en una fundación de animales donde era voluntario, con la finalidad de estar apartado de la gente. Además, abandonó el colegio ya que había recibido amenazas de su abusador.

El 23 de mayo del 2017, día de la muerte del hijo de Patricia Osorio, el muchacho había ido a visitar a su hermana mayor, se anunció en portería, pero jamás subió al departamento.

Después de un cuarto de hora, los guardias escucharon un fuerte golpe y vieron a Daniel tirado en el suelo. La Policía encontró una carta en uno de sus bolsillos.

"Lo sacaban en camionetas blindadas, lo llevaban a fincas de recreo lujosas que no tenía ni idea dónde quedaban (…) En la última carta dice: 'Me querían convertir en una prostituta'", expresó Osorio.

“Un mes antes de su muerte, él tocó brevemente el tema. Me dijo: ‘Mami, tu quieres saber el nombre de quien me dañó la vida, pero yo no te lo puedo decir porque nos matan’”, añadió.

El Colegio San Viator ha manifestado que cuando sucedió el terrible hecho, el joven ya no era estudiante de la institución, y hasta el momento no les han notificado de ninguna investigación.