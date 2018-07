Tailandia: socorrista muere en operación de rescate de niños atrapados en una cueva

Un rescatista falleció este jueves durante la operación que busca salvar a los 12 niños tailandeses y su entrenador atrapados en una cueva. Saman Kunam, un marino retirado, se ahogó debido a la falta de oxígeno, según informa la prensa local esta noche.

De acuerdo con el vicegobernador de la provincia de Chiang Rai, Passakorn Boonyalak, el sargento Unan murió alrededor de las 2 de la mañana cuando se quedó sin aire en su camino de regreso al centro subterráneo desde la ubicación de los niños.

El rescatista murió mientras salía de la caverna, tras haber suministrado provisiones a los niños atrapados.

UPDATE: A Navy SEAL diver has died last night due to “loss of air” during the ongoing rescue operations to save the 13 trapped in the #ThamLaung cave, according to the deputy Chiang Rai Governor.