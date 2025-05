Cuenta de TikTok de Valeria Márquez fue eliminada luego de que presunto asesino finalizara la transmisión en vivo tras crimen

Durante una transmisión en vivo, el perfil de Valeria en TikTok fue el escenario de un episodio de violencia que terminó con su vida. La cuenta, que acumulaba miles de seguidores, fue eliminada poco después de que el presunto responsable, su expareja sentimental, interrumpiera el directo y escapara del lugar. La noticia se viralizó y genera gran conmoción en plataformas como X y WhatsApp, donde circulan capturas de pantalla del video.

Las redes sociales se han visto sacudidas por un suceso que ha generado enorme indignación entre usuarios de TikTok y otras plataformas. El caso de Valeria Márquez, influencer originaria de Zapopan, Jalisco, es uno de los temas más discutidos en línea, especialmente por la manera en que los hechos se desarrollaron y difundieron. La comunidad digital aún intenta procesar el impacto de lo que presenció en tiempo real.

Video de Valeria en TikTok mostró momentos previos al ataque que terminó en tragedia

La transmisión en vivo que realizaba Valeria el pasado 13 de mayo terminó en una escena de violencia que dejó sin palabras a miles de usuarios. Según los primeros reportes, la influencer se encontraba realizando un directo habitual desde su estética, cuando un hombre armado ingresó al lugar y disparó contra ella en múltiples ocasiones. El presunto sicario cerró la transmisión en vivo pero varios usuarios lograron registrar parte de la grabación, que se difundió ampliamente.

El video de Valeria en TikTok capturó no solo la conversación que ella mantenía con su audiencia, sino también el momento exacto en que su expresión cambió al notar la presencia del agresor. Según testigos digitales, la escena final mostró a un hombre acercándose, seguido de gritos, luego los disparos. El agresor, quien presuntamente sería su expareja, habría tomado su celular para cortar la transmisión. Minutos después, la cuenta de TikTok quedó inactiva, situación que las autoridades investigan como parte del posible intento por eliminar evidencia del crimen.

Autoridades investigan asesinato de Valeria Márquez; redes sociales exigen justicia

De acuerdo con información publicada por Infobae, la Fiscalía de Jalisco abrió una investigación por feminicidio en contra del presunto responsable, quien aún permanece prófugo. Las autoridades trabajan para reconstruir el contexto del ataque y esclarecer si existían antecedentes de violencia entre Valeria y su expareja. Familiares y amigos confirmaron que la influencer había recibido amenazas en fechas recientes, lo que refuerza la hipótesis de un crimen premeditado.

La estética personal que Valeria compartía en su cuenta de TikTok la convirtió en una figura reconocida dentro de la plataforma. Su presencia constante, estilo definido y carisma hicieron crecer su comunidad. Por eso, la noticia de su asesinato generó conmoción no solo en Zapopan, sino a nivel nacional. Las reacciones en X y otros espacios digitales no se hicieron esperar. “Esto no puede quedar impune”, escribieron decenas de usuarios que compartieron capturas de pantalla y fragmentos del video original antes de que fuera eliminado.