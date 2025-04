¡No es para las pensiones! Bienestar publicó un nuevo calendario de pago en abril de 2025: estos beneficiarios cobran hoy

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, ha publicado un nuevo calendario de pago para el mes de abril de 2025. Este cronograma viene con las fechas de entrega de las becas, beneficios que garantizan que los niños puedan contar acceso a la educación.

Como el depósito de las pensiones ya terminó, los mexicanos esperaban que la gestión de Claudia Sheinbaum anuncie tarde o temprano este nuevo calendario de pago. Si beneficiario de alguna de las becas de Bienestar, es importante que tengas tu agenda a la mano, ya que el apoyo económico podría llegarte a finales de mes. En su defecto, esta la cobrarás en los próximos días.

¿Cuál es el nuevo calendario de pago de Bienestar para abril de 2025?

El nuevo calendario de pago de Bienestar para abril de 2025 corresponde a las siguientes becas en México:

Beca Rita Cetina

Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez

Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Estos pagos de becas corresponden al bimestre marzo-abril de 2025. El abono llegará por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los beneficios están diseñados para garantizar el acceso a la educación y mejorar las condiciones de vida de las familias. Por tal motivo, la beca Rita Cetina ofrece 1.900 pesos bimestrales por familia, con un adicional de 700 pesos por los estudiantes de secundaria.

Por otro lado, la beca Benito Juárez otorga 1.900 pesos bimestrales por estudiante en preparatoria. Asimismo, la beca de Educación Superior proporciona 5.800 pesos bimestrales.

Calendario de pago Bienestar: ¿quién cobra hoy la beca Benito Juárez?

El calendario de pago de becas de Bienestar está dividido por la letra inicial de los apellidos de los beneficiarios. Deberás revisar el cronograma para que sepas quién cobra hoy:

Jueves 3 y viernes 4 de abril: C

Lunes 7 de abril: D, E y F

Martes 8 y miércoles 9 de abril: G

Jueves 10 de abril: H, I, J y K

Viernes 11 de abril: L

Lunes 14 y martes 15 de abril: M

Miércoles 16 de abril: N, Ñ y O

Lunes 21 de abril: P y Q

Martes 22 y miércoles 23 de abril: R

Jueves 24 de abril: S

Viernes 25 de abril: T, U y V

Lunes 28 de abril: W, X, Y y Z.

Anteriormente, cobraron las letras A y B el martes 1 y miércoles 2 de abril, respectivamente. Es fundamental recordar que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que los fondos permanecerán seguros en la cuenta del Banco del Bienestar. A esto se suma que la tarjeta puede ser utilizada en cualquier establecimiento que acepte pagos de este tipo.

¿Hasta cuándo llega la beca Benito Juárez?

La beca Benito Juárez llegará hasta el lunes 28 de abril de 2025. En dicha fecha, los estudiantes con apellidos que empiecen con las letras W, X, Y y Z podrán recibir el dinero en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Si tienes hijos o hijas en secundaria y aún no has recibido la tarjeta para la Beca Rita Cetina, no te preocupes. La entrega de los plásticos continúa en las secundarias de todo el país. Pronto recibirás información sobre cuándo recogerla, lo que permitirá acceder a los pagos retroactivos desde enero.