Niurka le reclama a Juan Osorio por no hacerse cargo de su hijo durante 10 años: "¿Dónde está tu calidad humana?"

Niurka Marcos se le fue con todo a Juan Osorio por haber puesto a Irina Baeva como protagonista de 'Aventurera' y aseguró que no es 'el rey midas' porque el trabajo que realizó haría que Carmelita Salinas estuviera muy enojada. "Juan, no eres el rey Midas, el talento tiene que estar, a la audiencia jamás la podrán subestimar... Si Carmelita Salinas despierta y ve eso se regresa para atrás del puro coraje, pero no sin antes mentarles la madre. No se puede homenajear a una reina con algo tan mustio, tan simple", indicó la cubana, por lo cual el productor no se quedó callado y afirmó que la vedette es lo que es hoy gracias a él. La actriz le sacó sus trapitos al sol al decir que el ejecutivo de Televisa no se hizo cargo de su hijo Emilio Osorio por diez años.

En su cuenta de Instagram, Niurka se sinceró con sus seguidores y entre lágrimas le echó en cara a Juan Osorio no haber querido hacerse cargo del hijo en común que tienen hasta que ella se lo llevó para que impulsara su carrera. "¿Dónde está tu calidad humana? Cuando abandonaste a tu hijo por más de diez años y lo volviste a tener en tu vida con esa edad, con diez añitos y porque te lo llevé diciéndote que tenía mucho talento... Diez años sin importarte tu hijo", expresó.

Niurka Marcos cuestionó la 'calidad humana' de Juan Osorio. Foto: Instagram/@juanosorio.oficial

Asimismo, la actriz también le reclamó que cómo era posible que tuviera tanta 'calidad humana' con Irina Baeva y la victimice ante la audiencia por no saber bailar, cuando la prensa de aquella época arruinó su imagen por órdenes de él, incluso le cuestionó la razón por la que permitió que ella tuviera una hipotermia durante la grabación de la última escena de la telenovela 'Velo de novia', pues la dejó dos horas en el agua helada.

"Estaban destruyendo mi imagen, mi vida, mi existencia... Solo personas como Paty Chapoy, Cristina Saralegui y unas cuantas pocas me sacaron a flote... Dos horas en el agua helada ¿Dónde estuvo tu calidad humana?... ¿Y pretendes que el público, la prensa y yo por qué digamos que Irina no baila victimizarla? ¿Solo por qué ella no baila? Ella no sabe lo que sufrí", señaló con una expresión de enojo y tristeza en su rostro.

Niurka Marcos amenazó a Juan Osorio con revelar más detalles de lo que sufrió con él. Foto: Instagram/@niurka.oficial

Como si no fuera suficiente, Niurka Marcos le mandó una advertencia a Juan Osorio para que deje de arremeter contra ella. "Y hay mucho más. Pica y se extiende ¿Me entiendes Juan? Mucho más. Es solo una fracción de la historia", sostuvo dando a entender que ella podría revelar secretos que dejarían al productor mal parado con el público.

¿Por qué Niurka Marcos y Juan Osorio se divorciaron?

Sobre la separación de Niurka Marcos y Juan Osorio existieron muchas especulaciones, pues en un principio se dijo que la actriz le fue infiel al productor con Bobby Larios y hasta se rumoró que era el verdadero padre de Emilio Osorio. Sin embargo, Juan Osorio negó las acusaciones, mientras que la vedette afirmó en el programa 'Historias engarzadas' que jamás pudo enamorarse de él, así que se fue de la vida de su exmarido porque él así se lo pidió. “Si pudiera meterme en alguien sería en Juan Osorio porque es importante para mí, porque él es el padre de mi hijo. Porque un día dijo: ‘ya no me sirves’ y por eso me retiré de su vida, porque me dijo que ya no sirvo”, explicó.