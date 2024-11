Tatiana está cumpliendo 40 años de trayectoria musical y es recordada como una de las cantantes infantiles más importantes de la década de los 90, así que en una entrevista con La República, nos contó cómo fue su reciente cambio de disquera, ya que se unió a las filas de Bobo Producciones y aseguró que la han tratado como una reina. "El primer acercamiento fue cuando me invitaron a los '2000 X Siempre', que fue mágico... Fue un trato de reina, ahora si que muy bonito y se siente muy padre que te valoren y cobijen de esa manera", indicó.

Sobre su primera participación en el espectáculo '2000 X Siempre', la artista confesó que casi llora al reencontrarse con esos niños que ahora son adultos y recuerdan sus canciones con mucha nostalgia. "Me puse chinita, se me hizo el nudo en la garganta y yo decía: 'no llores porque sino, ya no vas a poder cantar'. Fue mágico porque mis shows normalmente son para toda la familia, pero, no están enfocados en adultos que quieren revivir su infancia, entonces fue mágico que quisieran cantar estas canciones de las telenovelas infantiles", explicó 'La Reina de todos los niños' y agregó que también fue increíble ver a Violeta Isfel de nuevo, ya que trabajó con ella en su programa 'El espacio de Tatiana' y verla con una carrera consolidada la llenó de felicidad.

Tatiana casi llora en los '2000 X Siempre' al ver que sus fans la recuerdan con amor. Foto: Instagram/@oficial.tatiana

Tatiana afirmó que contrario a lo que muchos piensan, las redes sociales le han ayudado a mantenerse vigente entre el público infantil, pero, lo que la diferencia de las demás propuestas es que cuida mucho la calidad de sus videos y sus espectáculos, por lo que no solo invierte esfuerzo, sino también dinero en contratar buenos bailarines y músicos que la acompañan en sus proyectos. Asimismo, expresó que el cariño de sus fans es lo que permite que no pare de presentarse. "La mayor satisfacción es el cariño del público, definitivamente me encanta que me vean como parte de la familia y en la calle me reconocen y me abrazan como si fuera su tía o su hermana, entonces eso me encanta", dijo.

Tatiana volverá a Ciudad de México con dos presentaciones en la Arena CDMX

Luego del éxito que tuvo como parte de los ' 2000 X Siempre' hace unos meses, Tatiana vuelve a la Arena Ciudad de México con su espectáculo el próximo 17 de octubre de 2024. Además, el 22 de diciembre de 2024 tendrá su propio show navideño para que toda la familia se divierta cantando villancicos y por supuesto los temas más representativos de la artista como "No me quiero bañar", que desde su publicación en YouTube, el video acumula 1.000 millones de reproducciones.

Los boletos para ambos shows están disponibles en www.superboletos.com.mx. El costo de las entradas varia según el concierto: para los 2000 X Siempre el rango de precios va desde los 565 pesos mexicanos hasta los 2.699 pesos. Mientras que el show navideño de Tatiana va desde los 189 pesos hasta los 1.255 pesos.

Tatiana celebrará la Navidad con sus fans en la Arena CDMX. Foto: Instagram/@oficial.tatiana

Tatiana grabará un disco con canciones pop

Además de continuar en producciones para niños, la cantante de 55 años nos reveló que está muy emocionada porque se encuentra componiendo canciones nuevas, que integrarán un disco inédito de temas pop y baladas. Incluso declaró que tendrá colaboraciones, aunque todavía no tiene nombres en mente. Le encantaría trabajar con Ana Gabriel, Rocío Banquells, Lucero o Ana Bárbara, pues son artistas que admira. Sin embargo, en los días futuros saldrá un sencillo que grabó con Yuri, titulado Amistad, pero aún no tiene fecha de estreno porque Sony Music no ha dado luz verde.