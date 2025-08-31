Resultados Lotería Nacional de Panamá hoy, 31 de agosto, por RPC: revisar resultados del Sorteo Dominical 5515, hora y qué canal transmite
Se van a publicar nuevos resultados de la Lotería Nacional de Panamá HOY, domingo 31 de agosto. Mediante TV y YouTube, TVN transmite el Sorteo Dominical, cuyo premio mayor exige una serie y un folio.
- Resultados Gordito del Zodiaco hoy, 29 de agosto, TVN YouTube: qué jugó el premio mayor de la Lotería Nacional de Panamá e incentivos
- Resultado Lotería Nacional de Panamá HOY, 29 de agosto: números jugados del Gordito del Zodiaco, primer premio y letras
RPC pasa la Lotería Nacional de Panamá HOY EN VIVO. A las 3.00 p. m., Telemetro y TVN también transmitirán el Sorteo Dominical 5515, cuyos resultados serán subidos a las redes sociales. Además, habrá una transmisión en YouTube e Instagram.
Lotería Nacional de Panamá HOY EN VIVO, 31 de agosto: resultados del Sorteo Dominical
Incentivos del Sorteo Dominical de hoy
- 10.000 balboas
- 5.000 balboas
- 2.000 balboas
- 500 balboas
- 28 balboas
- 6 balboas.
¿Qué canales transmiten la Lotería Nacional de Panamá por YouTube?
Tanto Telemetro como TVN transmiten la Lotería Nacional de Panamá por YouTube. Esto significa que puedes ver la transmisión completamente gratis y desde el dispositivo que quieras.
El incentivo máximo (premio mayor) llega a los 10.000 balboas. Si quieres llevarte esta recompensa, necesitarás adivinar las cuatro cifras, la serie y el folio. Hay chances de 28 y 6 balboas para que nadie se quede con las manos vacías.
Lotería Nacional de Panamá HOY EN VIVO, 31 de agosto: resultados del Sorteo Dominical 5515
A continuación, te mostraremos los resultados de la Lotería Nacional de Panamá HOY EN VIVO:
- Primer premio: 3.00 p. m.
- Segundo premio: 3.00 p. m.
- Tercer premio: 3.00 p. m.