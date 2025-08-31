HOYSuscripcion LR Focus

Loterías y Sorteos

Resultados Lotería Nacional de Panamá hoy, 31 de agosto, por RPC: revisar resultados del Sorteo Dominical 5515, hora y qué canal transmite

Se van a publicar nuevos resultados de la Lotería Nacional de Panamá HOY, domingo 31 de agosto. Mediante TV y YouTube, TVN transmite el Sorteo Dominical, cuyo premio mayor exige una serie y un folio.

Un billete de la Lotería Nacional de Panamá garantiza 500 balboas.
Un billete de la Lotería Nacional de Panamá garantiza 500 balboas. | Foto: composición LR/LNB

RPC pasa la Lotería Nacional de Panamá HOY EN VIVO. A las 3.00 p. m., Telemetro y TVN también transmitirán el Sorteo Dominical 5515, cuyos resultados serán subidos a las redes sociales. Además, habrá una transmisión en YouTube e Instagram.

Lotería Nacional de Panamá HOY EN VIVO, 31 de agosto: resultados del Sorteo Dominical

12:04
31/8/2025

Incentivos del Sorteo Dominical de hoy

- 10.000 balboas

- 5.000 balboas

- 2.000 balboas

- 500 balboas

- 28 balboas

- 6 balboas.

11:25
31/8/2025

¿Qué canales transmiten la Lotería Nacional de Panamá por YouTube?

Tanto Telemetro como TVN transmiten la Lotería Nacional de Panamá por YouTube. Esto significa que puedes ver la transmisión completamente gratis y desde el dispositivo que quieras.

El incentivo máximo (premio mayor) llega a los 10.000 balboas. Si quieres llevarte esta recompensa, necesitarás adivinar las cuatro cifras, la serie y el folio. Hay chances de 28 y 6 balboas para que nadie se quede con las manos vacías.

Lotería Nacional de Panamá HOY EN VIVO, 31 de agosto: resultados del Sorteo Dominical 5515

A continuación, te mostraremos los resultados de la Lotería Nacional de Panamá HOY EN VIVO:

  • Primer premio: 3.00 p. m.
  • Segundo premio: 3.00 p. m.
  • Tercer premio: 3.00 p. m.
