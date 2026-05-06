Corte Superior de Justicia de Tumbes celebró su 25° aniversario con desfile institucional

Creada el 26 de marzo de 2001, la Corte ha fortalecido la justicia en Tumbes, enfocándose en la modernización. Fuente: Difusión.

Creada el 26 de marzo de 2001, la Corte ha fortalecido la justicia en Tumbes, enfocándose en la modernización. Fuente: Difusión.

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La Corte Superior de Justicia de Tumbes conmemoró su 25.° aniversario institucional con un desfile que reunió a magistrados, jueces de paz, orientadoras judiciales, jueces de paz escolares, servidores jurisdiccionales y administrativos, así como a representantes de diversas instituciones educativas del Distrito Judicial de Tumbes. La actividad formó parte de las celebraciones por las Bodas de Plata de esta institución al servicio de la justicia y de la ciudadanía tumbesina.

La Corte Superior de Justicia de Tumbes fue creada el 26 de marzo de 2001 mediante Resolución Administrativa N.° 035-2001-CT-PJ del Consejo Transitorio del Poder Judicial e instalada oficialmente el 3 de mayo de ese mismo año, durante el gobierno del presidente Valentín Paniagua Corazao. Desde entonces, la institución ha consolidado su presencia jurisdiccional y administrativa en la región, acercando el servicio de justicia a la población.

Su primer presidente fue el doctor Jorge Omar Santamaría Morillo, quien tuvo a su cargo la conducción inicial de la Corte. A lo largo de estos 25 años, distintos magistrados han contribuido, desde la presidencia institucional, al fortalecimiento del Distrito Judicial de Tumbes y a la construcción de una justicia más cercana, eficiente y comprometida con las necesidades de la región.

Actualmente, la Corte Superior de Justicia de Tumbes es presidida por el doctor Otto Santiago Verapinto Márquez para el periodo 2025-2026, gestión orientada a la modernización del servicio judicial, la transformación digital, la integridad institucional y el fortalecimiento de la atención a los usuarios.

Durante el desfile, participaron los jueces superiores integrantes de las Salas Superiores, así como jueces especializados en materia penal, civil, laboral y de familia, quienes cumplen un rol esencial en la garantía del debido proceso y en la atención oportuna de los casos que llegan a los órganos jurisdiccionales.

Uno de los momentos más representativos fue la participación de los 32 jueces de paz del Distrito Judicial de Tumbes, elegidos democráticamente por sus comunidades. Su labor constituye el primer punto de contacto entre la ciudadanía y el sistema de justicia, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, donde cumplen una función cercana, conciliadora y profundamente social.

También participó la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, lo que reafirmó el compromiso institucional de promover una justicia inclusiva, sin barreras por razón de pobreza, discapacidad, género, edad u otra condición de vulnerabilidad. Entre sus principales líneas de acción destacan la justicia de paz escolar, el programa de orientadoras judiciales y la justicia itinerante.

Las 19 orientadoras judiciales acreditadas recibieron un reconocimiento especial durante la actividad. Estas mujeres, de manera voluntaria y gratuita, orientan a personas de sus comunidades en materias como alimentos, filiación extramatrimonial, rectificación de partidas y violencia de género, contribuyendo a que más ciudadanos conozcan y ejerzan sus derechos.

Otro momento significativo fue el paso de los jueces de paz escolares y sus secretarios, representantes de más de 50 instituciones educativas del Distrito Judicial. Este programa permite que estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria asuman roles vinculados a la solución pacífica de conflictos, fortaleciendo desde las aulas valores como el diálogo, la responsabilidad y la convivencia democrática.

Con paso firme, también desfiló la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, encargada de brindar atención rápida y eficiente a los procesos por delitos cometidos en flagrancia. Esta unidad impulsa, además, la iniciativa educativa 'Ruta de la Flagrancia', mediante la cual estudiantes conocen de manera didáctica las etapas del proceso judicial, desde la intervención policial hasta la decisión jurisdiccional.

El desfile culminó con la participación de los servidores jurisdiccionales y administrativos de las distintas áreas de la Corte, cuyo trabajo diario sostiene el funcionamiento del servicio de justicia. Su presencia simbolizó el compromiso del equipo humano que, desde cada despacho, módulo y oficina, contribuye a la atención de los usuarios y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Con esta actividad, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirmó su compromiso de continuar construyendo una justicia más accesible, moderna, transparente e inclusiva, al servicio de la población tumbesina y ante los retos institucionales de los próximos años.