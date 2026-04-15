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Segundo Juzgado de Flagrancia dicta siete meses de prisión preventiva para sujeto al que se le halló presuntamente en registro domiciliario municiones y dinamita

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Sullana dictó siete meses de prisión preventiva para J.D.G.R. por presunta fabricación y tenencia de armas de fuego.

La intervención policial en el domicilio del imputado reveló la existencia de 26 cartuchos sin percutir y dos cartuchos de dinamita. Fuente: Difusión.
La intervención policial en el domicilio del imputado reveló la existencia de 26 cartuchos sin percutir y dos cartuchos de dinamita. Fuente: Difusión.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Sullana ordenó siete meses de prisión preventiva a la persona de iniciales J.D.G.R, por el presunto delito contra la seguridad pública, peligro común, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego y tenencia de materiales o residuos peligrosos.

Personal de la comisaría de Sullana intervino al imputado en circunstancias que ingresaron al domicilio donde se encuentra alojado en Sullana. En el registro se hallaron 26 cartuchos de armas de fuego sin percutir. Así como dos cartuchos características al parecer de dinamita, forrados con cinta de embalaje color negro.

El juzgado declaró fundado el requerimiento fiscal y considera que existen fundados y graves elementos de convicción para vincular al investigado con el presunto delito que se le atribuye, tales como el informe pericial de balística y de estado del material explosivo. Y la prognosis de la pena, que de hallarse responsable por concurso ideal de delitos la sanción a imponerse sería no menor de 15, ni mayor de 18 años.

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