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Juzgado de Paz Letrado de Talara impulsa dos buenas prácticas de gestión pública

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, anunció nuevas prácticas en el Juzgado de Paz Letrado de Talara para mejorar el servicio de justicia.

La primera iniciativa es el Sistema de Control de Atención Judicial (SICAT). Fuente: Difusión.
La primera iniciativa es el Sistema de Control de Atención Judicial (SICAT). Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, informó que el Juzgado de Paz Letrado de Talara viene implementando dos buenas prácticas orientadas a fortalecer la calidad del servicio de justicia y la atención al usuario.

La primera iniciativa corresponde al Sistema de Control de Atención Judicial (SICAT), una herramienta que permite supervisar y dar seguimiento a la atención brindada a los usuarios judiciales, promoviendo la transparencia y eficiencia en el registro de consultas ciudadanas. A través de este sistema, el usuario se registra en mesa de partes, consignando el nombre del servidor judicial que lo atenderá y el motivo de la entrevista, ya sea por retrasos en expedientes o consultas específicas.

Posteriormente, el servidor responsable establece en el sistema una fecha límite para brindar atención o respuesta, formalizando este compromiso de manera inmediata. De esta forma la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Sullana podrá realizar un monitoreo de estos registros, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos.

Como segunda buena práctica, se presentará el modelo de implementación de procesos misionales para garantizar un sistema de calidad, el cual prioriza la atención en procesos de alimentos y filiación, contribuyendo a una gestión más oportuna y eficiente en materias sensibles para la ciudadanía en situación de vulnerabilidad. Esta propuesta fue expuesta por el juez supernumerario del Juzgado de Paz Letrado de Talara, Henry Carrillo Montero, durante la visita de trabajo realizada en dicha sede judicial. En esta actividad, el titular de la Corte de Sullana estuvo acompañado por el jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Sullana, Luciano Castillo Gutiérrez.

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