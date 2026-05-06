Entró en funcionamiento nuevo juzgado transitorio que tramitará procesos de la Nueva Ley Procesal del Trabajo en Piura

Este nuevo órgano se suma al Módulo Corporativo Laboral y se encargará de conflictos laborales. Fuente: Difusión.

Este nuevo órgano se suma al Módulo Corporativo Laboral y se encargará de conflictos laborales. Fuente: Difusión.

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Como parte del eje estratégico “Fortalecimiento del despacho judicial”, este miércoles entró en funcionamiento en Piura el Juzgado de Trabajo Transitorio de la subespecialidad de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el mismo que ayudará a acelerar el trámite de los procesos de esta materia.

La inauguración de este órgano jurisdiccional transitorio estuvo a cargo del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, junto con el magistrado de la nueva dependencia judicial, Daniel García Cavada.

Durante el acto inaugural, Correa Castro manifestó que este es el cuarto juzgado que se implementa durante su gestión y precisó que próximamente, en el mes de junio, se instalará un juzgado transitorio más para seguir mejorando la atención de los procesos de familia en Piura.

“Este juzgado se suma al Módulo Corporativo Laboral de Piura, para fortalecer la capacidad operativa y garantizar un servicio más eficiente. Pido a los jueces y juezas realizar sus labores con profesionalismo y esmero. Su dedicación diaria es clave para alcanzar la justicia que anhelamos”, afirmó el titular del distrito judicial de Piura.

Cabe precisar que la Nueva Ley Procesal del Trabajo tramita conflictos laborales individuales y colectivos del sector privado y mixto mediante procesos orales rápidos. Incluye casos de reposición, despidos, pago de beneficios, indemnizaciones, libertad sindical y seguridad social.

En la actividad también participó la presidenta de la Sala Laboral Permanente de Piura, Claudia Morán Morales de Vicenzi; el juez coordinador del Módulo Corporativo Laboral, Helder Luján Segura; así como jueces, funcionarios y personal judicial.