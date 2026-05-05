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Jueces y secretarios de paz escolar fueron capacitados en Moquegua e Ilo

Estudiantes de diez instituciones educativas de Mariscal Nieto e Ilo fueron capacitados como jueces de paz escolar, promoviendo una cultura de paz y convivencia escolar.

La iniciativa, impulsada por el Poder Judicial y la Dirección Regional de Educación de Moquegua, fomenta el liderazgo y la resolución pacífica de conflictos. Fuente: Difusión.
La iniciativa, impulsada por el Poder Judicial y la Dirección Regional de Educación de Moquegua, fomenta el liderazgo y la resolución pacífica de conflictos. Fuente: Difusión.
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En el marco del fortalecimiento de la convivencia escolar y la promoción de una cultura de paz, estudiantes de diez instituciones educativas de las provincias de Mariscal Nieto e Ilo fueron capacitados como jueces de paz escolar y secretarios de justicia de paz escolar, tras haber sido elegidos mediante voto universal en sus respectivos planteles.

Este proceso democrático se desarrolló a partir de ternas previamente seleccionadas en elecciones internas, con la participación de alumnos de tercero y cuarto año de secundaria, lo que garantizó la representatividad y el compromiso de los estudiantes elegidos. La iniciativa forma parte de un plan piloto impulsado por el Poder Judicial, en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Moquegua.

Las instituciones educativas focalizadas en la provincia de Mariscal Nieto son: I.E. Modelo de San Antonio, I.E. Señor de los Milagros, I.E. Manuel Camilo de la Torre, I.E. Simón Bolívar e I.E. Daniel Becerra Ocampo. En la provincia de Ilo participan: I.E. Jorge Basadre Grohmann, I.E. Almirante Miguel Grau Seminario, I.E. Américo Garibaldi, I.E. Daniel Becerra Ocampo e I.E. Carlos A. Velásquez.

En total, fueron capacitados diez jueces de paz escolar y diez secretarios de justicia de paz escolar, quienes recibieron formación en temas fundamentales como funciones, deberes y prohibiciones de sus cargos, técnicas de conciliación, competencias del juez de paz escolar, así como prevención e identificación de la violencia en el entorno educativo.

Las capacitaciones estuvieron a cargo del Dr. Rodolfo Najar Pineda, juez superior titular de la Sala Mixta de Mariscal Nieto; el Dr. Fredy Fernández Sánchez, juez superior de la Sala Mixta Descentralizada de Ilo; la Dra. Alení Díaz Pomé, jueza de familia de Ilo; y la Dra. Karen Coayla Quispe, jueza del Módulo Laboral de Mariscal Nieto, quienes compartieron su experiencia y conocimientos con los estudiantes, con lo que reforzaron el enfoque práctico y formativo del programa.

El programa busca fortalecer habilidades de liderazgo, diálogo y resolución pacífica de conflictos entre los estudiantes, contribuyendo a la mejora del clima escolar y fomentando valores como la responsabilidad, el respeto y la justicia. Asimismo, se proyecta que esta experiencia piloto permita su futura implementación en más instituciones educativas de la región.

Con estas acciones, el Poder Judicial reafirma su compromiso con la formación de ciudadanos responsables desde la etapa escolar, e impulsa espacios de participación activa y cultura de paz en la comunidad educativa.

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