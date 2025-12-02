Corte de La Libertad realiza Feria de Cárceles Productivas para contribuir a la reinserción laboral de los internos del penal de Trujillo

En el marco de su aniversario institucional, la Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, realizó una feria de cárceles productivas, con la finalidad de contribuir a la reinserción laboral y social de los internos e internas del Establecimiento Penitenciario de El Milagro.

Durante el acto inaugural, la titular de esta Corte Bicentenaria, Cecilia Milagros León Velásquez, explicó la importancia de permitir que las personas que se encuentran recluidas en el penal de varones y mujeres de la provincia de Trujillo tengan la oportunidad de ofrecer los productos que fabrican en los talleres, y así generar ingresos para ellos y sus familias.

“La Corte de La Libertad abre sus puertas para exhibir el trabajo de los internos e internas que se encuentran recluidos en el penal, a fin de contribuir en su resocialización y reinserción laboral en la sociedad a través del trabajo honrado”, recalcó la doctora León Velásquez.

Asimismo, la máxima autoridad judicial en la región, Cecilia León, felicitó a los integrantes de la comisión por la organización de este evento y a los funcionarios de los penales de varones y mujeres de Trujillo por trabajar en conjunto con la Corte de La Libertad, ayudando a brindar una segunda oportunidad a las personas que están privadas de su libertad y que tienen el deseo de cambiar sus vidas de manera positiva.

Por su parte, el coordinador de Gestión Laboral del Establecimiento Penitenciario de Varones de Trujillo, Wilfredo Vásquez Quiroz, expresó su agradecimiento a la presidenta y a la Corte por permitirles ofrecer a la ciudadanía el trabajo realizado por los más de 600 hombres y mujeres recluidos en el penal, como parte de los programas impulsados por el INPE para la reinserción social y laboral de los sentenciados.

En esta feria que se desarrollará hasta hoy, viernes 25 de abril, los funcionarios y servidores del INPE Trujillo ofrecerán productos como calzado, confecciones textiles, cestería, cerámica, manualidades, entre otros, los cuales podrán ser adquiridos por magistrados, personal jurisdiccional y administrativos, así como público en general que desee apersonarse a la sede judicial de Natasha Alta para participar activamente en esta actividad de apoyo a los internos.