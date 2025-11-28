HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Jueza de Flagrancia ordena cárcel para sujeto por extorsión y tenencia de explosivos

La Corte de La Libertad aprobó un acuerdo de terminación anticipada, imponiendo además el pago de tres mil soles como reparación civil al agraviado y al Estado.

Palacios Ibáñez confesó haber enviado mensajes extorsivos exigiendo diez mil soles a su víctima. Fuente: Difusión.
Palacios Ibáñez confesó haber enviado mensajes extorsivos exigiendo diez mil soles a su víctima. Fuente: Difusión.

Por más de diez años estará recluido en el penal de varones de El Milagro, Víctor Manuel Sebastian Palacios Ibáñez, luego de que confesara su responsabilidad en la comisión de los delitos de extorsión simple y tenencia ilegal de explosivos, ante la magistrada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

Durante la audiencia se dio a conocer que el agraviado recibió mensajes extorsivos en los que le exigían el pago de diez mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia, acción que motivó que presente la denuncia para dar con el paradero de los implicados en dicho acto delictivo.

Gracias al trabajo de los efectivos policiales, se logró la captura de Palacios Ibáñez, a quien –además- se le encontró dos cartuchos de dinamita y cuatro detonadores escondidos en su vivienda, por lo que fue trasladado a la Unidad de Flagrancia para las diligencias respectivas.

Ante las pruebas presentadas y su confesión, la jueza de la Corte de La Libertad aprobó el acuerdo de terminación anticipada, condenando a Palacios Ibáñez hasta febrero de 2036. Además, le dispuso el pago de tres mil soles por concepto de reparación civil a favor de su víctima y del Estado.

