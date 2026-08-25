Corte de Lambayeque llevará servicios judiciales gratuitos a Ferreñafe este 4 de septiembre

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De esta manera, la Corte de Lambayeque, a través de su Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, acercará sus servicios a la población de Ferreñafe, brindando atención y orientación sobre sus principales necesidades relacionadas con el acceso a la justicia, especialmente a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque participará este 4 de septiembre en la 10.ª Feria Nacional Simultánea “Llapanchikpaq Justicia”, desarrollando esta importante jornada en la provincia de Ferreñafe, de 9.00 a. m. a 4.00 p. m.

La actividad se realizará de manera simultánea en las 35 Cortes Superiores de Justicia del país y es promovida por la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, con el objetivo de acercar los servicios judiciales a la población y facilitar el acceso a la justicia.

Los ciudadanos de Ferreñafe podrán acercarse a la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre con la avenida Tacna S/N, en la provincia de Ferreñafe, para acceder de manera gratuita a servicios como la recepción de demandas por alimentos, filiación y violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, así como seguimiento de procesos, orientación legal y otros servicios judiciales.

De esta manera, la Corte de Lambayeque, a través de su Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, acercará sus servicios a la población de Ferreñafe, brindando atención y orientación sobre sus principales necesidades relacionadas con el acceso a la justicia, especialmente a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

La 10.ª Feria Nacional Simultánea “Llapanchikpaq Justicia” se desarrollará bajo el lema “Promoviendo una cultura jurídica de derechos”, reafirmando el compromiso del Poder Judicial de acercar sus servicios a la ciudadanía y garantizar una atención oportuna y gratuita.