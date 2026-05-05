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Judicialidad

Asumen medidas extraordinarias para optimizar atención de escritor en juzgados de Camaná

Presidente de la CSJAR sostuvo reunión de trabajo con jueces y servidores jurisdiccionales durante visita administrativa.

El presidente Nicolás Iscarra Pongo presentó un aplicativo web que permite transparentar la carga procesal. Fuente: Difusión.
El presidente Nicolás Iscarra Pongo presentó un aplicativo web que permite transparentar la carga procesal. Fuente: Difusión.
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La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa dispuso la implementación de medidas administrativas extraordinarias y de reforzamiento temporal orientadas a optimizar la atención y el trámite de escritos pendientes en diversos órganos jurisdiccionales de la provincia de Camaná, con especial incidencia en el Juzgado de Paz Letrado.

En el marco de la visita administrativa que realiza a esta sede judicial, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, acompañado de la gerente de Administración Distrital, Katherine Obando Alva, y del coordinador de Estadística, Jorge Vargas Llerena, presentó un aplicativo web diseñado para transparentar y sincerar la carga procesal pendiente relacionada con la tramitación de escritos.

Esta herramienta tecnológica permite identificar con precisión las incidencias existentes, visualizar el total de escritos asignados a cada secretario judicial, establecer los tiempos de atención y advertir situaciones críticas vinculadas a la antigüedad de determinados documentos, así como la falta de impulso procesal en algunos casos.

Las acciones adoptadas buscan reducir progresivamente la acumulación de escritos pendientes y garantizar una respuesta jurisdiccional más célere y eficiente en procesos de especial relevancia social, como los relacionados con alimentos.

Entre las medidas dispuestas destaca la suspensión temporal de la atención al público un día por semana durante más de un mes en el Juzgado de Paz Letrado de Camaná, jornada que será destinada exclusivamente al avance de la carga pendiente, para lo cual contará con el apoyo de la administración de esta sede judicial.

Los resultados de estas acciones serán evaluados en el corto plazo. En ese sentido, la máxima autoridad judicial de Arequipa exhortó a jueces y servidores jurisdiccionales a redoblar esfuerzos y compromisos para alcanzar los objetivos trazados en beneficio de los justiciables.

Visita administrativa

La comitiva de la Corte Superior de Justicia de Arequipa inició su jornada de trabajo en el Módulo de Justicia de Camaná, donde verificó la puntualidad y sostuvo reuniones de coordinación con magistrados y personal jurisdiccional para evaluar el funcionamiento del servicio de administración de justicia.

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