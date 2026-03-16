Presidencia de CSJAR realiza reconocimiento a jueza Lourdes Paredes Lozada

En una significativa ceremonia, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa rindió un merecido homenaje a la Dra. Lourdes Paredes Lozada, jueza especializada en materia laboral, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional tras 20 años de servicio en la administración de justicia.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, destacó el trabajo comprometido y esforzado que durante toda su carrera demostró la magistrada, el cual contribuyó al fortalecimiento de la administración de justicia y a la atención oportuna de las demandas de los usuarios del sistema judicial.

Durante el acto, la presidenta de la Asociación de Jueces, María Concha Garibay, resaltó las cualidades personales y profesionales de la doctora Paredes Lozada, subrayando que su desempeño en la magistratura estuvo marcado por el honor, la rectitud, el compromiso y la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

Al recibir el reconocimiento, la exmagistrada —quien renunció al cargo por razones estrictamente personales— expresó su agradecimiento a la institución que la formó y cobijó, y que le permitió desarrollarse plenamente en el ámbito del derecho laboral, siempre con el objetivo de proteger la dignidad del trabajador.