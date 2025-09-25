Módulo Judicial Integrado de CSJAR reactivó casillas electrónicas en comisarías de Caravelí
Policías fueron capacitados para agilizar denuncias por violencia familiar.
Un equipo especializado del Módulo Judicial Integrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, visitó las comisarías de Caravelí, Achanizo, Chaparra, Quicacha, Jaqui, Bella Unión y Lomas, con el propósito de reactivar y promover el uso de casillas electrónicas que permitan agilizar la atención de casos de violencia familiar, frecuentes en esta provincia debido a la minería ilegal.
El ingeniero Berthing Cornejo Zegarra expuso las ventajas de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial, resaltando que este sistema permite presentar denuncias y escritos en tiempo real, evitando largos traslados hacia los juzgados. Además, gestionó la creación de la casilla electrónica de la comisaría de Achanizo, que también beneficiará a los puestos de auxilio rápido de Chaparra y Quicacha.
A su vez, los asistentes judiciales Yerson Ugarte Lima y Edson Ramírez Herrera, absolvieron consultas y brindaron orientación sobre los alcances de la Ley 30364, haciendo hincapié en la correcta recepción de denuncias y la elaboración de informes de seguimiento de medidas de protección. Finalmente se aprovechó este desplazamiento para entregar las credenciales a la comisaria de Quilca para el monitoreo de las alarmas del “Botón de pánico”.