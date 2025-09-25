HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Judicialidad

Módulo Judicial Integrado de CSJAR reactivó casillas electrónicas en comisarías de Caravelí

Policías fueron capacitados para agilizar denuncias por violencia familiar.

Se creó una casilla electrónica en Achanizo y se orientó sobre la Ley 30364. Fuente: Difusión.
Se creó una casilla electrónica en Achanizo y se orientó sobre la Ley 30364. Fuente: Difusión.

Un equipo especializado del Módulo Judicial Integrado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, visitó las comisarías de Caravelí, Achanizo, Chaparra, Quicacha, Jaqui, Bella Unión y Lomas, con el propósito de reactivar y promover el uso de casillas electrónicas que permitan agilizar la atención de casos de violencia familiar, frecuentes en esta provincia debido a la minería ilegal.

El ingeniero Berthing Cornejo Zegarra expuso las ventajas de la Mesa de Partes Electrónica del Poder Judicial, resaltando que este sistema permite presentar denuncias y escritos en tiempo real, evitando largos traslados hacia los juzgados. Además, gestionó la creación de la casilla electrónica de la comisaría de Achanizo, que también beneficiará a los puestos de auxilio rápido de Chaparra y Quicacha.

A su vez, los asistentes judiciales Yerson Ugarte Lima y Edson Ramírez Herrera, absolvieron consultas y brindaron orientación sobre los alcances de la Ley 30364, haciendo hincapié en la correcta recepción de denuncias y la elaboración de informes de seguimiento de medidas de protección. Finalmente se aprovechó este desplazamiento para entregar las credenciales a la comisaria de Quilca para el monitoreo de las alarmas del “Botón de pánico”.

Notas relacionadas
Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa este 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

Corte de agua en Arequipa este 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte de Lambayeque desarrolla capacitación sobre juzgamiento y actuación probatoria

Corte de Lambayeque desarrolla capacitación sobre juzgamiento y actuación probatoria

LEER MÁS
Corte de Tumbes designa a nueva Jueza Supernumeraria de Zarumilla

Corte de Tumbes designa a nueva Jueza Supernumeraria de Zarumilla

LEER MÁS
Corte de Lambayeque y diversas instituciones marcharon en Chiclayo contra la trata de personas

Corte de Lambayeque y diversas instituciones marcharon en Chiclayo contra la trata de personas

LEER MÁS
Corte de Lambayeque participó en ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas y homenaje a la Virgen de la Merced

Corte de Lambayeque participó en ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas y homenaje a la Virgen de la Merced

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Judicialidad

Corte de Lambayeque cerró dos semanas de reflexión académica con ponencia sobre inteligencia artificial

Corte de Lambayeque capacita a Jueces de Paz en temas de violencia familiar y atención a población vulnerable

Corte de Lambayeque y Municipalidad de Chiclayo coordinan poda de jardines y ordenamiento de estacionamiento en sede Manuel Huangal Naveda

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota