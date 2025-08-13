HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidente de Corte de Arequipa inaugura nuevo local de juzgado de Chorunga

Municipalidad de Río Grande comprometido con justicia de Paz.

Las autoridades locales reafirmaron su compromiso de apoyo al sistema judicial. Fuente: Difusión.
Las autoridades locales reafirmaron su compromiso de apoyo al sistema judicial. Fuente: Difusión.

El juzgado de Paz del anexo de San Juan de Chorunga perteneciente al distrito de Rio Grande en la provincia de Condesuyos, cuanta desde hoy con un nuevo local cedido y acondicionado por la municipalidad distrital de Rio Grande.

La inauguración de esta nueva sede judicial, estuvo a cargo del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Dr. Nicolás Iscarra Pongo, quien se trasladó hasta este alejado anexo del distrito de Rio Grande para ser testigo del respaldo municipal que se ha dado en favor de la justicia de Paz.

Durante su discurso de orden, el doctor Nicolás Iscarra, instó a la jueza Flor Colca Machaca a ejercer sus funciones con responsabilidad y vocacional de servicios al ciudadano.

En este contexto, pidió a las autoridades y sociedad civil organizada de San Juan de Chorunga a respetar las decisiones judiciales de la recientemente designada jueza de Paz en aras de preservar la paz social y el respeto a los derechos humanos.

La jueza Flor de María Colque Machaca, se comprometió a servir a su comunidad con absoluta transparencia y responsabilidad en el entendido de la importancia del acceso al servicio de justicia.

La representante de la Municipalidad de Rio Grande, regidora Ana Gaspar de Cruces, subrayó la importancia de respaldar la justicia de Paz en esta comunidad que está caracterizada fundamentalmente por la actividad minera y a nombre del alcalde, Ronald Medina, renovó la voluntad de apoyar al sistema de justicia.

La Jefa de la Oficina de Apoyo a la Justicia de Paz, Yanina Córdova Tejada, resaltó el respaldo y compromiso del alcalde distrital de Rio Grande, al tiempo de señalar que este respaldo es en cumplimiento de la Ley de Justicia de Paz Nto. 29824 donde señala claramente la obligación de los gobiernos locales de dotar de locales apropiados a los juzgados de Paz.

Funcionarios de la Corte de Arequipa, encabezados por la Gerente de Administración Distrital, Katherine Obando Alva y representantes de la sociedad civil, tuvieron la oportunidad de presenciar la inauguración del juzgado de Paz de San Juan de Chorunga.

