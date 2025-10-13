HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Corte de Lambayeque supera metas de producción judicial y alcanza cifras récord en Unidades de Flagrancia e investigación preparatoria

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, presidida por César William Bravo Llaque, logró un hito histórico en su producción jurisdiccional al finalizar septiembre.

Un total de 132 órganos jurisdiccionales superaron las metas de avance establecido. Fuente: Difusión.

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, bajo la presidencia del doctor César William Bravo Llaque, alcanzó resultados históricos en su producción jurisdiccional al cierre del mes de septiembre, consolidando su compromiso con una justicia eficiente, célere y al servicio de la ciudadanía.

De acuerdo con el reporte de productividad, 132 órganos jurisdiccionales superaron la meta de avance ideal establecida para el período evaluado. De ellos, 78 pertenecen al eje no penal y 54 al eje penal, reflejando un desempeño destacado y equilibrado en todas las especialidades judiciales.

Resultados destacados

Las cifras confirman un avance sostenido en áreas estratégicas para la lucha contra la criminalidad y la mejora de la respuesta judicial:

  • Unidad de Flagrancia: alcanzó un 214 % de cumplimiento respecto a su meta, consolidándose como modelo de gestión ágil en la atención de delitos comunes.
  • Juzgados de Investigación Preparatoria: lograron un 200 % de su objetivo, fortaleciendo la etapa inicial del proceso penal.
  • Salas Superiores y Juzgados Especializados: superaron la meta de producción al 95 % de su resultado, demostrando un compromiso sostenido con la descarga procesal y la eficiencia institucional.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, destacó el esfuerzo conjunto del personal jurisdiccional y administrativo: “Estos resultados no son solo cifras; reflejan el compromiso, disciplina y vocación de servicio de nuestros magistrados y trabajadores judiciales, quienes día a día responden con eficacia a las demandas de justicia de la población lambayecana. El rendimiento excepcional de la Unidad de Flagrancia y de los Juzgados de Investigación Preparatoria evidencia nuestro firme compromiso con la seguridad ciudadana y la celeridad procesal”.

