HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de noviembre, según Jhan Sandoval

Este 18 de noviembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 18 de noviembre.
Lee el horóscopo de hoy, 18 de noviembre. | Foto: La República

Este martes 18 de noviembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de noviembre, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, martes 18 de noviembre?

  • Aries: ¿Qué te hace dudar tanto de las intenciones de quien te pide otra oportunidad? Tú también has esperado este momento para limar asperezas y propiciar una reconciliación. Déjate llevar.
  • Tauro: Esa meta que parecía tan lejana está próxima a convertirse en una realidad. Llega un período de realización, donde aumentará tu seguridad y prestigio profesional. Planificarás un viaje.
  • Géminis: Hay alguien que se aprovecharía de tus deseos por crecer para vincularte en una inversión que no traería tantos beneficios. Sé cauto y desconfía de todo aquello que no puedas comprobar.
  • Cáncer: La vida laboral te ha hecho descuidar asuntos familiares y hoy te harás cargo de todos los pendientes que se habían acumulado. Pensarás en invertir en estudios o en un nuevo negocio.
  • Leo: Has estado enredado en asuntos que te ha costado resolver, pero hoy aclaras tus ideas y encontrarás una salida inteligente que te permitirá solucionarlo todo. Recuperarás libertad y tranquilidad.
  • Virgo: Ese dinero que esperabas está demorando en llegar. Necesitas presionar o vincularte más con el tema si deseas tener una respuesta inmediata. La parsimonia podría traerte muchos problemas.
  • Libra: Estás siendo muy inflexible y radical en algunas de tus decisiones y es posible que esta actitud se sienta como una amenaza a tu alrededor. Neutraliza cualquier acción y evalúa tu proceder.
  • Escorpio: Los pleitos que han acontecido últimamente en tu entorno familiar han paralizado proyectos y planes que pensabas desarrollar. Haz las paces y acabará este momento de gran tensión.
  • Sagitario: Han sido muchas las veces que esa persona te ha fallado o mentido. Hoy volverá a excusarse y tratará de disculparse, pero ya no crees en sus promesas y decidirás alejarte temporalmente.
  • Capricornio: Una persona que ejerce poder sobre ti estaría presionándote en exceso y esto no te permite mantener la concentración necesaria para avanzar tu labor. Exige tiempo y no te distraigas.
  • Acuario: Tu red de contactos está ampliándose y acercándote a personas con las que harás alianzas estratégicas muy importantes. Este será un tiempo de acuerdos que te permitirán crecimiento.
  • Piscis: Las estrategias que habías desplegado para resolver ese problema documentario está teniendo bastante éxito. En el amor, se resuelven los problemas con tu pareja, vuelve la paz a tu relación.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de noviembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de noviembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de noviembre de 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de noviembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 16 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025