Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 16 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 16 de noviembre 2025
Mhoni Vidente compartió su horóscopo del 16 de noviembre de 2025, destacando la importancia de generar diálogos sinceros y estar abiertos a recibir noticias positivas.
La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente compartió el horóscopo del domingo 16 de noviembre de 2025, destacando la importancia de generar espacios para diálogos sinceros, enfrentar desafíos con creatividad y estar receptivos a recibir buenas noticias provenientes de entornos o personas inesperadas.
A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades como Nueva York, Texas y Arizona.
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy 16 de noviembre
- Aries: El fin de semana tiene que ser, forzosamente, bueno o feliz para ti, a poco que tú pongas algo de tu parte. Desde hace algunas semanas hay una magnífica constelación planetaria en el cielo, y estos días alcanzará su punto más armónico o positivo. Es un buen momento para los asuntos del corazón y de carácter familiar.
- Tauro: La magnífica constelación planetaria que tenemos en el cielo desde hace varias semanas, llegará estos días a su momento más armónico y positivo; por ello, este fin de semana tienes grandes posibilidades de gozar de paz o felicidad, especialmente junto a tus seres más queridos. Podrías tener alguna sorpresa en el amor.
- Géminis: Este fin de semana vas a conseguir, por fin, algo por lo que has estado luchando con gran ilusión, o pasión; relacionado con el terreno personal o familiar. Las influencias astrales serán mejores que nunca, y es un momento ideal para tomar todo tipo de iniciativas relacionadas con tu vida íntima o tus ilusiones o vocación.
- Cáncer: Si tú pones de tu parte, porque siempre depende de nosotros, este puede ser un magnífico fin de semana para ti, ya que estos días los planetas llegarán a su momento de mayor armonía. Algo nuevo e inesperado viene para ti, que te abre más caminos y mucho mejores, relacionados con tu vida íntima. Un viaje afortunado.
- Leo: La excelente constelación planetaria, que tenemos en el cielo desde hace varias semanas, llegará, estos días, a su momento de mayor armonía y más benéfico. En tu caso, este fin de semana alguno de tus sueños o ilusiones, de tipo personal, va a hacerse realidad, o va a dar algunos pasos muy importantes hacia esa dirección.
- Virgo: La influencia de los astros, que desde hace unas semanas es cada vez más armónica, llegará a su mejor momento estos días. Por ello, este fin de semana vas a gozar de una ocasión magnífica para que tomes iniciativas de carácter íntimo o personal, así como para viajar. Al fin lograrás liberarte de situaciones que te agobiaban.
- Libra: Este fin de semana, y estos días próximos, no podían ser mejores, porque la magnífica armonía planetaria de la que gozamos en estos días, llegará a su punto más favorable. Esto se va a traducir, para ti, en un momento de liberación, tanto de personas que no te convienen, como de situaciones que te estaban condicionando.
- Escorpio: Este es uno de los signos más favorables del momento, y estos días lo será un poco más, ya que la armonía planetaria que hay sobre el cielo, alcanzará su punto más favorable. Todo esto te abocará a un excelente fin de semana, aunque siempre contando con que tú pondrás algo de tu parte. Importantes realizaciones en lo íntimo.
- Sagitario: La excelente, e inusual, armonía planetaria que tenemos desde hace varias semanas, va a llegar, en estos días, a su momento más favorable. En tu caso, esto te permitirá, ya sea por iniciativa tuya o del destino, liberarte de situaciones o personas, que desde hace tiempo te están causando algún tipo de problemas o sufrimientos.
- Capricornio: Gracias a la magnífica armonía de los planetas, que estos días llegará a su mejor momento, tendrás un fin de semana bastante ilusionante, o cuando menos, gozarás de la posibilidad de hacer aquello que más necesites o te apetezca. Una parte de ti te va a impulsar a actividades y diversiones, pero la otra te pedirá paz y tranquilidad.
- Acuario: La excelente armonía que reina entre los astros, y que estos días alcanzará su momento más favorable, te va a impulsar a que desarrolles una gran actividad a lo largo de este fin de semana, pero haciendo cosas que te agradarán y te harán sentirte bien. También será un momento favorable en caso de que tengas que hacer un viaje.
- Piscis: La inusual y magnífica armonía planetaria que reina desde hace semanas, va a llegar a su mejor momento en estos días y será una gran oportunidad para que puedas limpiarte, y alejarte definitivamente de los sufrimientos e infortunios de estos meses y años pasados, representados en situaciones o personas que ahora se marchan.