Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, 7 de noviembre 2025: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
La astróloga cubana Mhoni Vidente comparte su horóscopo para hoy, 7 de noviembre de 2025, destacando la importancia de conversaciones honestas y la apertura hacia buenas noticias inesperadas.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 6 de noviembre, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, 6 de noviembre 2025: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.
A raíz de los recientes movimientos energéticos, la vidente destacó que este día es propicio para tomar decisiones que podrían marcar un antes y un después tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar cargas emocionales, escuchar la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de seguidores en América Latina, en especial en México y en comunidades hispanas de ciudades como Nueva York, Texas y Arizona.
TE RECOMENDAMOS
JHAN SANDOVAL RESPONDE LO QUE LOS ASTROS DICEN SOBRE TI | ASTROMOOD
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy viernes 7 de noviembre
- Aries: Si ayer Venus iniciaba un nuevo tránsito, hoy será Urano el que pasará a la casa octava de Aries, durante el próximo invierno, y podría inestabilizar tu economía y situación material, en la que vas a tener acontecimientos repentinos e imprevistos. No es una mala posición, aunque te conviene moverte con más prudencia.
- Tauro: Si ayer Venus iniciaba un tránsito importante, hoy será Urano el que inicie otro mucho más importante, volviendo de nuevo a tu signo, donde estará estos meses de otoño e invierno. Su influencia no te perjudicará, aunque si te volverá más inestable, y te traerá más cambios y sorpresas; o tú mismo podrías provocarlos.
- Géminis: A partir de hoy, y durante estos próximos meses de otoño e invierno, Urano volverá de nuevo a transitar por tu casa doce y te traerá algo más de tensión interior, incluso aunque te vaya muy bien, porque sentirás que los caminos que está tomando tu vida son muy distintos a los que tú deseas, aunque sean muy buenos.
- Cáncer: Si ayer hablábamos de un tránsito de Venus, hoy será Urano quien volverá de nuevo a la casa undécima de Cáncer a lo largo de todo este otoño e invierno, y será una gran suerte para ti porque te traerá grandes ayudas inesperadas de amigos, así como nuevas y valiosas amistades que te van a surgir de forma inesperada.
- Leo: Tras el nuevo tránsito de Venus, que vimos ayer, hoy debes prestar atención a otro, más importante, de Urano, que volverá, a lo largo del otoño-invierno, a tu casa décima, e inestabilizará un poco tu vida profesional, material y social, al tiempo que te va a traer algunas sorpresas. Pero no se trata de algo malo, solo cambios.
- Virgo: Si ayer Venus fue el protagonista, hoy lo va a ser Urano, que volverá de nuevo a transitar por la novena casa de Virgo, durante este otoño e invierno, atrayéndote, en muchos casos de forma repentina e inesperada, cambios o giros favorables del destino. Suerte en los viajes, que te traerán grandes alegrías que no esperabas.
- Libra: Si ayer Venus iniciaba un nuevo tránsito, hoy va a ser Urano quien iniciará otro más importante, volviendo a la octava casa de Libra durante este próximo otoño e invierno, y te traerá cambios inesperados en tus finanzas, negocios y asuntos materiales en general. También, en la vida sentimental, vivirás romances intensos.
- Escorpio: A partir de hoy, y durante este próximo otoño-invierno, Urano va a transitar nuevamente por la séptima casa de Escorpio, y va a inestabilizar un poco tus uniones, tanto las sentimentales como las de trabajo, atrayéndote cambios. Por un lado, puedes tener nuevas uniones, mientras que otras finalizarán de forma súbita.
- Sagitario: Si ayer hablábamos de Venus, hoy será Urano quien volverá a la casa sexta de Sagitario, durante todo el otoño e invierno, y te va a traer cambios, sorpresas o, simplemente, un periodo algo más inestable, en tu vida profesional y los asuntos materiales o mundanos en general. También puedes comenzar un nuevo trabajo.
- Capricornio: Realmente estás de suerte porque si ayer hablábamos de Venus, hoy será Urano quien va a realizar un importante tránsito, a lo largo de este otoño-invierno, que favorecerá la realización de tus deseos y que todo salga del modo que planeaste, solo que, en muchos casos, estos triunfos te van a llegar de forma inesperada.
- Acuario: Si ayer veníamos el nuevo tránsito de Venus, hoy va a ser Urano el que volverá de nuevo a la cuarta casa de Acuario, donde va a estar a lo largo de este próximo otoño e invierno, trayéndote cambios inesperados en relación con la familia y el entorno del hogar; sin descartar también la posibilidad de irte a vivir a otro sitio.
- Piscis: Poco a poco, los planetas cada vez se posicionan de forma mejor para ti, y hoy será Urano quien volverá a transitar por la casa tercera de Piscis, favoreciendo mucho tus relaciones con el entorno: compañeros, vecinos, amigos, familiares. De la mano de estas personas te llegará ayuda, aunque de modo súbito e inesperado.