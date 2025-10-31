HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 1 de noviembre, según Jhan Sandoval

Este 1 de noviembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 1 de noviembre.
Lee el horóscopo de hoy, 1 de noviembre. | Foto: La República

Este sábado 1 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. AriesTauro, GéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 1 de noviembre?

  • Aries: Dedicarás tu tiempo a una actividad que te agrada realizar, pero es posible que sientas la molestia de alguien que esperaba tu colaboración para resolver otros asuntos. Organiza bien tus horarios.
  • Tauro: Tendrás que sacrificar tiempo personal para realizar una labor desgastante pero productiva. En el amor, ha pasado la tormenta y es el momento de aclarar los impases que surgieron.
  • Géminis: Alguien que se había distanciado retorna y se mostrará intenso en su deseo por recuperarte. Por tu parte, tomarías distancia, pero antes de hacerlo aclara todo lo que quedó pendiente.
  • Cáncer: Tendrás organizadas tus actividades y horarios, pero es posible que una persona cercana requiera de atenciones que alteren lo programado. Sé flexible, podrás adaptarte y manejarlo todo.
  • Leo: Retomas contacto con una amistad o ser querido que se había alejado por constantes diferencias. No ahondes en temas incómodos y acepta las disculpas, te hará bien sanar heridas y perdonar.
  • Virgo: Tendrás que sacrificar tu tiempo personal para culminar una actividad que habías pospuesto en varias ocasiones. Necesitas despejar tu mente y descansar, así recuperarás las energías.
  • Libra: Estarás dedicado a desarrollar actividades laborales, gracias a tu perseverancia y concentración todo lo culminarás exitosamente. Acércate a los tuyos, hay quienes sienten tu distancia.
  • Escorpio: Luego de esa pelea que casi termina con tu relación, decides acercarte a esa persona que amas, ambas partes se disculparán y surgirá la reconciliación. Terminas el día con armonía y tranquilidad.
  • Sagitario: Se presenta la posibilidad de iniciar una relación sentimental o sanar algún vínculo del pasado y volver a comenzar. Has tomado conciencia de los errores cometidos, todo será diferente.
  • Capricornio: Reflexiona y trata de actuar de una forma más conciliadora si lo que te interesa es llegar a un acuerdo con quien tienes tantas diferencias. Verás que todo será diferente si eres flexible.
  • Acuario: Es posible que la nostalgia traiga a tu mente imágenes del pasado donde te rodearon amigos y experiencias divertidas. Anímate y retoma esas amistades que extrañas, habrá respuesta.
  • Piscis: No te sientes bien cuando peleas con alguien y la distancia que estás tomando con la persona que amas resulta incómoda por ambas partes. Da el primer paso, ambos necesitan perdonarse.
