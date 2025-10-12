Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 12 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
Mhoni Vidente comparte sus pronósticos para este domingo 12 de octubre de 2025, motivando a entablar diálogos profundos y a dar inicio a nuevas iniciativas. El día se perfila como crucial para tomar decisiones trascendentales.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de octubre, según Jhan Sandoval
- Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 11 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
La popular astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, domingo 12 de octubre de 2025, destacando la relevancia de crear momentos propicios para diálogos profundos, asumir nuevos desafíos y mantenerse receptivos ante buenas noticias que podrían surgir desde entornos o personas inesperadas.
Frente a los recientes cambios energéticos, la vidente indicó que este día marca un punto clave para tomar decisiones que impactarán tanto en lo profesional como en lo personal. También recomendó dejar atrás el pasado, seguir la intuición y adoptar una actitud positiva, un mensaje que continúa teniendo eco entre miles de sus seguidores en América Latina, especialmente en México y en diversas regiones de Estados Unidos, como Nueva York, Texas y Arizona.
TE RECOMENDAMOS
¡DINA BOLUARTE VACADA! ¿AHORA QUÉ? CON GISSELA MONDRAGÓN Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy domingo 12 de octubre
ASTROMOOD
De lunes a viernes a las 9:00 a.m.Ver ahora
- Aries: Hoy sientes la energía fluir con fuerza, pero puede dispersarse si no la enfocas. Tu entusiasmo contagia, aunque algunos podrían malinterpretar tu impulso como impaciencia. Evita discutir por detalles sin importancia. Canaliza tu fuego en proyectos que realmente te apasionen.
- Tauro: Necesitas calma y estabilidad; busca entornos que te transmitan seguridad. Alguien cercano podría pedirte apoyo emocional o material. No cargues más de lo necesario: aprende a decir “no” sin culpa. Un detalle cotidiano te recordará lo que verdaderamente valoras.
- Géminis: Tu mente está brillante y llena de ideas nuevas. Sin embargo, podrías sentir dispersión si no organizas tus pensamientos. Una conversación inesperada abre una puerta interesante. Aprovecha el día para escribir, estudiar o comunicar algo importante.
- Cáncer: Tu sensibilidad está elevada y podrías conectar profundamente con tus emociones. Viejos recuerdos o personas del pasado podrían reaparecer. Usa esta energía para sanar, no para quedarte en la nostalgia. Tu hogar o familia serán tu refugio más poderoso hoy.
- Leo: Brillas naturalmente y llamas la atención sin proponértelo. Tu carisma puede abrirte oportunidades laborales o románticas. Sin embargo, evita que el orgullo te impida pedir ayuda si la necesitas. Hoy una mirada o palabra sincera puede marcar la diferencia.
- Virgo: Estás analizando todo, incluso lo que no necesita explicación. Relaja tu mente: no todo se resuelve con lógica. En el trabajo, tu precisión será valorada, aunque podrías sentir cansancio. Regálate un respiro, tu cuerpo también merece atención.
- Libra: El equilibrio vuelve a ser tu reto principal. Podrías verte en medio de una decisión sentimental o profesional. No elijas para agradar a otros; prioriza lo que te da paz. Hoy, un gesto amable puede sanar más de lo que imaginas.
- Escorpión: Una transformación interna está en marcha, aunque aún no lo notes del todo. Algo que parecía estancado empieza a tomar forma lentamente. Tu intuición está certera: escucha esa voz interna. No temas cerrar ciclos, incluso si duelen al principio.
- Sagitario: Tu espíritu libre busca aventura y expansión. Podrías recibir una propuesta de viaje o un nuevo proyecto inspirador. Evita prometer más de lo que puedes cumplir. La risa y la espontaneidad serán tus mejores aliadas hoy.
- Capricornio: La responsabilidad pesa, pero tus logros están a la vuelta de la esquina. Hoy podrías tener un avance profesional importante. Evita aislarte demasiado: el apoyo emocional también es éxito. Mantén tu disciplina, pero recuerda celebrar tus progresos.
- Acuario: Tu mente innovadora capta ideas que otros aún no comprenden. Podrías sentirte algo desconectado de lo emocional, buscando respuestas racionales. Dedica tiempo a conectar con tus afectos. Un cambio inesperado puede traerte una oportunidad brillante.
- Piscis: La intuición está más fuerte que nunca; confía en tus corazonadas. Evita absorber energías ajenas que te agoten. Hoy podrías inspirarte con arte, música o espiritualidad. Deja fluir sin forzar: el universo sabe más de lo que crees.