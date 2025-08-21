El increible caso de Doug Lindsay: el hombre que paso de estar postrado más de 10 años a convertirse en asesor de médicos en Harvard

Doug Lindsay, estudiante de bioquímica en la Universidad de Kansas, quedó postrado en 1999 a los 21 años tras un colapso repentino. Durante más de una década permaneció inmovilizado sin que los médicos pudieran ofrecer un diagnóstico concluyente. La falta de respuestas lo llevó a investigar por su cuenta el origen de la enfermedad que afectaba su sistema endocrino y lo mantenía sin poder caminar.

Luego de años de estudio autodidacta, Lindsay concluyó que padecía hiperplasia medular suprarrenal bilateral, un trastorno poco común en las glándulas suprarrenales. Para sustentar su hallazgo redactó un informe técnico de 363 páginas en el que propuso un procedimiento quirúrgico inédito al que llamó medulectomía suprarrenal. Su propuesta buscaba extirpar únicamente la médula afectada de la glándula para conservar la corteza funcional.

Una operación pionera en Estados Unidos

En 2010, tras 18 meses de búsqueda de especialistas, logró reunir un equipo en la Universidad de Alabama-Birmingham dispuesto a ejecutar la intervención. La cirugía se realizó con éxito y permitió que semanas después Lindsay pudiera sentarse sin asistencia. Meses más tarde recuperó la capacidad de caminar y alcanzar distancias de hasta un kilómetro y medio.

Dos años más tarde, en 2012, fue sometido a una segunda operación en la Universidad de Washington en St. Louis para eliminar tejido residual de la enfermedad. Con ambas intervenciones se consolidó su recuperación, reduciendo la necesidad de tratamientos farmacológicos y permitiéndole retomar actividades cotidianas que habían estado suspendidas por más de diez años.

De paciente a consultor académico en Harvard

Actualmente, Doug Lindsay continúa bajo control médico y recibe nueve medicamentos diarios para mantener la estabilidad de su organismo. A pesar de estas limitaciones, trabaja como consultor en instituciones de prestigio como Harvard y Stanford, donde asesora a médicos en casos complejos relacionados con enfermedades poco frecuentes.