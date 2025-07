Existen momentos de inspiración que recuerdan una infancia difícil, en los que cada desafío parecía insuperable, pero que con el tiempo se convirtieron en valiosas lecciones. Aunque esos recuerdos sean a veces dolorosos, son los que nos impulsan a seguir adelante, sin rendirse, y a reconocer que, a pesar de que el camino fue arduo, la perseverancia siempre trae recompensas.

Precisamente ese es el caso de Aurora Sky Castner, una joven de Estados Unidos que nació en prisión y fue criada únicamente por su padre, después de que su madre decidió no hacerse cargo de ella tras su nacimiento. Así, su papá la crió solo y estuvo presente en su formación académica hasta que llegó a estudiar en la Universidad de Harvard.

¿Quién es Aurora Sky Castner?

Aurora Sky Castner nació en una cárcel en Texas, Estados Unidos. Cuando ingresó a la escuela, sus docentes vieron su potencial como estudiante, por lo que participó en el Proyecto Mentor de CISD, un programa que ofrece apoyo académico y personal a los estudiantes.

La mentora de Castner, Mona Hamby, declaró al medio 'The Courier' y resaltó su talento: "Me dieron un expediente sobre ella. Su heroína era Rosa Parks, su comida favorita eran los tacos de Dairy Queen y le encantaba leer. Me pareció una niña brilante. Todavía lo conservo". Su mentora se percató de que la joven, nacida en Texas, tuvo una infancia complicada y que no solo necesitaba una guía escolar, sino también personal. Así fue como la ayudó a disfrutar de importantes experiencias infantiles, como un campamento de verano.

Aurora Sky Castner ingresó a la Universidad de Harvard con ayuda de su mentora Mona Hamby. Foto: Difusión

¿Cómo Aurora Sky Castner ingresó a la Universidad de Harvard?

Castner se graduó en el tercer puesto de su promoción del Instituto de Conroe, según informó el medio 'The Courier'. Después de finalizar sus estudios, su mentora la ayudó a visitar el campus de Harvard en marzo de 2022, para que pudiera conocer de cerca la experiencia de recorrer las instalaciones y tomar la decisión de asistir a esta institución educativa. Tras esa visita, la joven estadounidense quedó encantada.

Su solicitud para ingresar a la Universidad de Harvard arrancó con una impactante frase: "Nací en la cárcel". Hoy, con solo 20 años, estudia Derecho en esta prestigiosa universidad.