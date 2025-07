La historia del argentino detenido por ICE en Florida: buscaba volver a su país y terminó en la cárcel migratoria 'Alligator Alcatraz'

Fernando Artese, argentino de 63 años, y su esposa Mónica decidieron abandonar Estados Unidos tras años de vivir con incertidumbre por su estatus migratorio. Su idea era recorrer el continente en un motorhome y regresar a Argentina, pero el plan se truncó rápidamente. Apenas dos horas después de iniciar el viaje, Fernando fue detenido por no tener licencia de conducir y enviado al centro de detención migratoria conocido como 'Alligator Alcatraz', ubicado en los Everglades de Florida. Desde entonces, su familia enfrenta un drama inesperado.

La historia de los Artese comenzó en 2001, cuando la crisis económica conocida como el 'corralito' los llevó a emigrar de Argentina a España. Allí vivieron por 15 años, entre Madrid y las Islas Canarias. Fernando, quien también tiene nacionalidad italiana, montó su propio negocio y llegó a emplear a varias personas. Sin embargo, la recesión en Europa lo motivó a probar suerte en Estados Unidos en 2014, ingresando con su pasaporte italiano mediante el sistema electrónico de autorización de viajes (ESTA), que no permite cambios de estatus migratorio.

En Estados Unidos, Fernando se estableció en Florida y creó un emprendimiento de cámaras de seguridad. Cuatro años después, logró reunir a su familia. Su esposa y su hija Carla ingresaron con visas estudiantiles, pero las complicaciones no tardaron en aparecer. Carla no podía acceder a becas universitarias, y Fernando, al haber ingresado con el ESTA, no podía regularizar su situación ni salir del país sin enfrentar una prohibición de reingreso de diez años.

Ante esa situación, la familia optó por regresar a Argentina por tierra. Compraron un motorhome y planearon documentar su viaje de retorno a través de su canal de YouTube, 'Argentinomades'. El itinerario incluía recorrer Estados Unidos hasta California, cruzar México y finalmente llegar a Sudamérica. Sin embargo, la detención de Fernando cambió todo. Fue trasladado inicialmente a una cárcel local y luego a 'Alligator Alcatraz', un nuevo y cuestionado centro de detención migratoria en Florida.

Hasta el momento, la campaña de GoFundMe ha recaudado más de 5000 dólares. Foto: GoFundMe

Familia denuncia condiciones inhumanas en centro ICE de Florida: argentino detenido sin registro ni respuestas

Mónica describe las condiciones del centro como precarias e inhumanas. Asegura que hay celdas con más de 30 personas, y que los internos son tratados como criminales. “Lo tienen como en un búnker o gallinero”, relató, agregando que son obligados a ducharse de madrugada con agua hirviendo en habitaciones con aire acondicionado extremo, lo que ha causado enfermedades entre los detenidos. Además, denunció que ICE no ha registrado a Fernando en el sistema, lo que impide que los abogados o el consulado accedan a información sobre su caso.

Para afrontar los gastos legales y visibilizar su situación, la familia ha creado una campaña en GoFundMe. Mónica agradeció el apoyo recibido, especialmente de personas anónimas, y lamentó profundamente que esta pesadilla les tocara vivir. A casi tres semanas de su arresto, Fernando sigue detenido sin novedades claras sobre su futuro. La familia solo puede comunicarse con él dos o tres veces al día, mientras esperan respuestas que no llegan.