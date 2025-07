En 1961, Alicia Cervera se encontraba en una situación difícil a los 30 años de edad. Acababa de huir de la revolución en Cuba, país en donde conoció a su esposo y tuvo a sus dos hijas, hacia Estados Unidos sin un solo centavo y sin haber trabajado jamás. Sin embargo, la ahora conocida como 'reina de Brickell', creó su empresa inmobiliaria 'Cervera Real Estate', tan solo ocho años después de emigrar, y ha sido parte de la transformación de la ciudad, con ventas de más de 70.000 unidades y una ganancia exponencial de US$21.000 millones en ventas.

Hoy en día, con más de 90 años, tiene una calle en el condado de Miami-Dade nombrada en su honor: 'Alicia Cervera Way'. Sus dos hijas, Alicia Cervera Lamadrid y Verónica Cervera Goeseke, se encargan del negocio familiar. Si bien ella ya no se dedica a vender, está lejos de tener una vida tranquila y sedentaria. Alicia Cervera se encarga de capacitar personalmente a los vendedores, con la filosofía de que el interés humano por el cliente está por encima de todas las cosas.

La historia de Alicia Cervera, la inmigrante peruana que hizo historia en el mercado inmobiliario de Miami

Alicia Cervera es hija de un marino de guerra, y embajador político del Perú que fue destinado a Cuba. Cervera se encontraba en el ojo de la tormenta después de que su marido Javier y un grupo de gente más descubriera que Fidel Castro era comunista y trataron de hacer una revolución para sacarlo del poder. Sin embargo, nunca lograron su objetivo. Poco tiempo después de que amigos y familiares fueron apresados, se decidieron a salir del país. Una vez en Estados Unidos, su estilo de vida cambió drásticamente. Su esposo trabajaba en haciendas de caña desde las 6 a.m., lo que les otorgaba el dinero justo para vivir.

Su actitud frente a la vida cambió cuando quedó embarazada por tercera vez. Empezó a trabajar para un corredor de bienes raíces y realizó el curso para sacar su licencia en el rubro. Gracias a su experiencia en las Naciones Unidas, Cervera ya conocía las costumbres de los clientes internacionales que llamaban a la oficina. "El primer año me gané todos los premios. Llegaba temprano y atendía todas las llamadas", señala, "en aquella época los avisos estaban en los libros, yo me los leía enteros y cuando llamaba la gente y pedía, por ejemplo, un dúplex en determinada zona, yo ya sabía todo lo que tenía para ofrecer".

¿Cómo Alicia Cercado alcanzó al éxito?

Todo empezó con un periódico. Cervera comenta que, cuando leyó una noticia en la que el dueño del Empire State Building y su esposa, Harry y Leona Helmsley, compraron una propiedad en Miami, no dudó en escribirles para trabajar con ellos. Cuando la secretaria de la pareja se contactó con ella, pensó que se trataba de una broma de sus compañeros; no obstante, la oferta de trabajo de Helmsley por 'The Palace on Brickell', era bastante real. "Me hizo poner el precio de cada unidad, eran 250 unidades que había que vender por un total de menos de US$100 millones, imagínate esos precios comparados con la actualidad", señaló Cercado.

Ese fue el primer gran proyecto de Alicia Cercado. El proyecto de 'The Palace on Brickell' estaba valorizado en US$65 millones, que hoy en día rondan aproximadamente US$650 millones.

El resto es historia. En 2016, el alcalde de Miami la declaró como la mujer con mayor impacto en la zona desde que Julia Tuttle fundó la ciudad en 1895. La vida de Alicia dio muchas vueltas: primero se casó con un millonario en Cuba, para luego huir dejándolo todo. Diez años después de dar a luz a dos niñas, fue madre de un varón. Por último, pasó de no haber trabajado ni un solo día de su vida a ser una leyenda de los bienes raíces, con una calle que lleva su nombre.