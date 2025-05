ICE arresta a inmigrante con Green Card: danés es detenido en su audiencia de ciudadanía porque le faltaba un documento

Kasper Eriksen, un inmigrante de 32 años originario de Aalborg, Dinamarca, fue arrestado por agentes de ICE el 15 de abril cuando acudió a su audiencia final de naturalización en Memphis, Tennessee.

El padre de familia, quien ha vivido legalmente en Estados Unidos por más de 12 años y posee una Green Card, fue detenido presuntamente por no haber incluido un formulario requerido en su solicitud de ciudadanía.

ICE arresta a inmigrante con Green Card en su audiencia de ciudadanía en Tennessee

Kasper Eriksen, residente desde hace más de una década en el país, fue detenido por agentes de inmigración tras acudir a una cita para completar su proceso para ser ciudadano estadounidense.

El 15 de abril, Kasper fue esposado y trasladado en un autobús desde Memphis, Tennessee, rumbo al Centro de Procesamiento de ICE en Jena, Luisiana.

“Fue ahí, con cadenas alrededor del estómago, manos y tobillos, cuando comprendí que esto no era un error que se resolviera en una tarde,” dijo Kasper en entrevista con un medio local desde el centro de detención.

La esposa del inmigrante ha iniciado un GoFundMe para cubrir los gastos legales. Foto: The Daily Mail

Inmigrante no habría presentado un formulario para solicitar ciudadanía americana

El detonante de esta detención, según relata Eriksen, fue no haber presentado el formulario I-751 en 2015, conocido como “Petición para eliminar condiciones de residencia”. Es para los que se casan con ciudadanos estadounidenses y buscan la residencia permanente.

En ese momento, él y su esposa atravesaban el duelo por un parto sin vida, y la fecha límite pasó inadvertida. “Después de eso seguimos en contacto con inmigración durante años y nunca nos dijeron que faltaba un documento crítico”, explicó.

A pesar del error, Kasper continuó pagando impuestos y criando a sus hijos en Mississippi. A inicios de 2025, se preparaba para su entrevista final con Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), creyendo estar cerca de obtener la ciudadanía.

Pero tras 2 horas de espera en la oficina de inmigración en Memphis, un agente del U.S. Marshals se presentó para arrestarlo. El caso fue calificado como desafortunado incluso por el personal que lo detuvo.

Esposa de ciudadano de Dinamarca detenido por ICE está embarazada de su quinto hijo

Eriksen vive con su esposa, Savannah Hobart Eriksen —ciudadana estadounidense— y sus cuatro hijos en Sturgis, Mississippi. La familia espera su quinto hijo, mientras él trabajaba como supervisor en una fábrica de metal antes de ser detenido.

Savannah, su esposa, salió sola de la reunión en la corte. Desde entonces no ha vuelto a ver a su esposo. Actualmente, está embarazada de 6 meses, y no sabe si él estará presente para el nacimiento de su quinto hijo.

Según ella, su esposo fue arrestado sin explicación alguna a pesar de tener un historial limpio tanto en lo legal como en lo migratorio. “Detener a Kasper parece un acto vengativo. No es moral ni racional”, afirmó en declaraciones al medio Newsweek.

“Seguíamos pensando que era algo como un DUI, que podríamos pagar una fianza y volver a casa. No nos dejaron ni despedirnos”, expresó el inmigrante.

Kasper se encuentra recluido con cerca de 100 detenidos en el centro La Salle, operado por GEO Group. Informa que las condiciones son aceptables, aunque ha perdido más de 25 libras desde su ingreso.

“Algunos tienen una visa vencida, otros un delito menor. Yo diría que varios son víctimas de malentendidos”, comentó.

Reportan arrestos del ICE en cortes migratorias de EE. UU.

Detenciones como la de Kasper suelen realizarse en oficinas de inmigración durante citas programadas. “Es más fácil arrestar a quien está cumpliendo con el sistema. Son los más sencillos de atrapar”, señaló el profesor Austin Kocher, investigador de la Universidad de Syracuse.

El caso de Kasper no es aislado. “El gobierno no se preocupa si es legal o no. Ya no importa”, denunció la abogada de inmigración Nathalia Rocha Dickson. En su experiencia, los arrestos son aleatorios. “Puedes tener una cita, presentarte y terminar arrestado”, advirtió.

Situaciones similares se han reportado recientemente en cortes de todo el país, principalmente en estas ciudades:

Dallas

Miami

Las Vegas

Los Ángeles

Phoenix

Seattle

San Francisco

