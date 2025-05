Joven recién graduado fue perseguido por la policía de Nueva York por llevar a su bebé a la ceremonia: no logró recibir su diploma

Un joven recién graduado identificado como Jean-Paul Al-Arab tuvo un suceso realmente inesperado durante la graduación en la Universidad de Buffalo. El hecho ocurrió el 18 de mayo, el hombre de Nueva York subió al estrado para recibir su diploma, pero acompañado de su bebé, lo cual causo el accionar de la policía.

La graduación era relacionada con la Facultada de Artes y Ciencias. En el vídeo difundido, se puede apreciar a Al-Arab saliendo a velocidad para adelantar la fila de sus compañeros graduados. Su bebé llevaba puesto un birrete y toga azul parecidos a los suyos, indicó NBC. Las autoridades policiales no lograron detenerlo, más si escoltarlo fuera a manos de un agente.

¿Cuáles fueron las declaraciones de la universidad de Nueva York?

La institución aseguró que la ceremonia contaba con normas claras y que todos los graduados habían sido informados previamente de que no se permitían acompañantes en el escenario durante la entrega de diplomas, comento NBC. Con respecto a la policía, ellos ya se encontraban presentes por el protocolo de seguridad, más no fueron convocados por el evento.

La universidad explicó que el joven graduado ignoró todas las indicaciones otorgadas por parte del personal y la policía. Incluso, Al-Arab tomó la decisión de escapar de las autoridades para romper las normas llevando a su bebé.

¿Qué respondió el hombre graduado de Nueva York en sus redes sociales?

En su cuenta de TikTok, Al-Arab explicó que en una clase de preparación le indicaron que no habría problemas de que pueda caminar con su bebé durante su ceremonia de graduación. No obstante, durante esa noche, el joven dijo que intentaron sacarlo, pero no pudieron lograrlo por el apoyo de las personas presentes.

Por otro lado, Jean-Paul reveló que, aparte de ser un estudiante universitario, se encuentra en dos trabajos. Uno de ellos es un empleo en las noches, por lo que tiene la posibilidad de cuidar a su hijo en el día hasta que la mamá regrese del trabajo.

El joven se disculpó con la institución y no enfrentará sanciones por sus acciones, incluso recibirá su diploma, señaló la Universidad de Buffalo.