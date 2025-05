Old City Hall: la joya oculta del metro neoyorquino diseñada por un inmigrante español que puedes visitar

Estación Old City Hall del metro de Nueva York diseñada por un inmigrante español. | Composición LR

Bajo las bulliciosas calles de Manhattan se oculta una maravilla arquitectónica: la estación Old City Hall. Inaugurada en 1904 como símbolo del nuevo sistema de metro de Nueva York, esta estación destaca por sus elegantes arcos, candelabros de latón y tragaluces que permiten la entrada de luz natural. Diseñada por el arquitecto valenciano Rafael Guastavino, quien fue un inmigrante, su estructura refleja la maestría del estilo Beaux-Arts y la innovación de las bóvedas de azulejos que caracterizan su obra.

Aunque cerró sus puertas al público en 1945 debido a la incompatibilidad con los trenes más largos y la disminución de pasajeros, Old City Hall no ha caído en el olvido. Gracias a su valor histórico y estético, ha sido preservada y ahora puede ser visitada mediante recorridos especiales organizados por el New York Transit Museum, ofreciendo a los visitantes una experiencia única en el subsuelo neoyorquino.

Rafael Guastavino, inmigrante español, creador del Old City Hall

Rafael Guastavino, inmigrante español, dejó una huella imborrable en la arquitectura de Nueva York. Su técnica de bóvedas de azulejos, conocida como "Guastavino tile", permitió la creación de estructuras ligeras, resistentes al fuego y estéticamente impresionantes. Esta innovación se refleja en la estación Old City Hall, donde las curvas armoniosas y los detalles ornamentales crean un espacio que ha sido comparado con una catedral subterránea.

Además de Old City Hall, Guastavino contribuyó al diseño de otros emblemáticos edificios neoyorquinos, como el Oyster Bar en Grand Central Terminal y la Catedral de San Juan el Divino. Su legado continúa siendo objeto de estudio y admiración, consolidando su posición como uno de los arquitectos más influyentes en la historia de la ciudad.

¿Cómo visitar la estación fantasma de Old City Hall?

Existen dos formas principales de apreciar la belleza de Old City Hall.

Desde el tren de la línea 6: Puedes obtener una vista rápida de la estación si permaneces a bordo del tren después de su última parada en Brooklyn Bridge – City Hall. Al girar para cambiar de dirección, el convoy pasa por la estación Old City Hall. Aunque el tren no se detiene, es posible admirar fugazmente su arquitectura a través de las ventanas.