Madre colombiana en Nueva York se encuentra en coma tras ser cruelmente golpeada por extraños cuando se dirigía a su casa

La noche del viernes 16 de mayo al rededor de las 11:30 p.m., Dayana Agudelo, madre colombiana, se dirigía a su hogar en Queens a bordo de su bicicleta tras salir de su jornada de trabajo, cuando fue atacada cruelmente por un grupo de extraños que la golpeó en la cabeza, le robó sus pertenencias y la dejó tirada en el sector de Randall's Island donde fue encontrada el día siguiente cerca de las 05:00 a.m. por un hombre que caminaba por la zona.

"Mi mamá vino aquí para darme una oportunidad de vida a mí, ella no vino para morirse", indicó para Telemundo, Stephanie Rodas, hija de Agudelo. La inmigrante colombiana trabajaba desde hace varios años en uno de los Museos de la ciudad de Nueva York. El atajo ubicado en 600 E. 125th St, donde ocurrió el despiadado ataque, era habitual en el camino de regreso a casa de Agudelo. Según reportes de la Policía de Nueva York, fue llevada al Hospital Elmhurst, en Queens.

¿Cómo sucedió el brutal ataque de la inmigrante colombiana en Nueva York?

Dayana Agudelo salía de su jornada laboral en uno de los Museos de Nueva York, cuando emprendió el atajo que siempre utilizaba en su recorrido a casa habitual. El camino ubicado en la zona de Randall's Island, ubicado en 600 E. 125 St. fue testigo del ataque inhumano que propinaron unos extraños al interceptar a la madre colombiana que dejaron en coma crítico. "Ella usaba la bicicleta principalmente para ir al trabajo porque no teníamos suficiente dinero para comprar un auto, y sobre todo porque le encantaba andar en bicicleta", mencionó la hija de 21 años de la víctima.

El informe de la policía indica que los atacantes le robaron su bicicleta, su celular y luego le golpearon en la cabeza y el rostro múltiples veces, para luego dejarla tirada, inconsciente y herida de gravedad. La inmigrante fue encontrada al día siguiente, el sábado 17 de mayo, al rededor de las 05:00 a.m. por un hombre no identificado que se comunicó con las autoridades tras el impactante descubrimiento. Agudelo fue trasladada al Hospital Elmhurst, en Queens, en estado crítico. La Policía de Nueva York no han encontrado imágenes o vídeos que ayude a identificar a los agresores de la madre colombiana.

¿Cuál es el estado de Dayana Agudelo, la inmigrante atacada en Nueva York?

"Cuando la vi en la habitación del hospital, recuerdo haberme caído de rodillas porque la mujer que vi allí arriba no se parecía a mi madre. Estaba muy hinchada", declaró a los medios Stephanie Rodas, la hija de la víctima. Ella mencionó que su madre se encuentra en coma inducido, en evaluación constante de los médicos del Hospital Elmhurst, en Queens.

Rodas indicó que el parte de los médicos no es esperanzador y existe la posibilidad de pérdida de memoria en el caso de que logre despertar. "Me dijeron que ella tiene muchos golpes, y que la gente que tiene normalmente ese tipo de golpes no vive y que ella tiene 99 % de probabilidades de fallecer", señaló. La Policía de Nueva York compartió una foto de Agudelo e hizo un llamado a cualquier persona que tenga información sobre el caso a comunicarse con el número 1-888-57-PISTA.