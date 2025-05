Ejecutan a hombre que incendió viva a una adulta mayor en Texas 13 después del trágico crimen: recibió una inyección letal

Un hombre de 49 años identificado como Matthew Johnson enfrentó una ejecución tras quemar viva a una persona mayor de 76 años. El trágico suceso ocurrió un martes por la noche, la víctima, Nancy Harris, se encontraba en su ambiente laboral hasta la llegada de Johnson. El hombre realizó un robo de cigarrillos, encendedores y dinero en efectivo.

No obstante, Johnson tenía en mano un frasco de líquido para encendedores. Entonces, una vez acabado su cometido, el recluso decidió arrojarle el líquido a la persona mayor y acto seguido prenderle fuego. Esta lamentable historia sucedió el 20 de mayo de 2012.

¿Cuáles fueron las últimas palabras del hombre antes de su ejecución en Texas?

Previo a su ejecución con la inyección letal, Matthew Johnson decidió evidenciar su arrepentimiento a todas las personas presentes en la penitenciaría estatal de Huntsville. El hombre dio gracias a Dios por dejarlo seguir en la tierra hasta ese día donde enfrentó su condena de muerte, informó Fox News

Por otro lado, enfatizó en que nunca tuvo la intención de lastimar cruelmente a Nancy Harry. De hecho, contó que estuvo realizando oraciones para ser ella la primera persona con quien pueda encontrarse una vez deje este mundo.

¿Qué confesiones sobre el crimen realizó durante el juicio en Texas?

En el desarrollo del juicio, el hombre dejo en claro que no era su intención generar un daño demoledor a la víctima y su familia. A pesar de ello, aceptó las acusaciones en su contra con respecto al caso de Nancy Harry, señaló The Associated Press.

Johnson dijo que solo quiso robar en la tienda, más no acabar con la vida de la mujer mayor. "Hice elecciones equivocadas, tomé malas decisiones y ahora enfrento las consecuencias", dijo el hombre.