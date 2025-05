Joven queda sola tras arresto de sus padres agricultores por ICE y ahora vive de la caridad en Maryland: "Solo conozco a mamá y papá"

El 10 de mayo, mientras se dirigían a su jornada laboral en el campo a bordo de su camioneta, Olga Velásquez y Frutalco Ramírez —una pareja mexicana con más de dos décadas en Estados Unidos— fueron interceptados y detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El vehículo quedó abandonado en el camino, con la llave aún puesta y los sombreros que usaban para protegerse del sol, dejados atrás.

Su hija Lili Ramírez, ciudadana estadounidense por nacimiento, asegura que sus padres no tienen antecedentes penales ni órdenes de deportación, y expresó su desconcierto ante el arresto. Para intentar evitar la deportación, Lili inició una campaña en GoFundMe con la intención de contratar un abogado y cubrir los costos para liberarlos del centro de detención. Consciente del riesgo de que sus padres sean expulsados del país, Lili expresó su angustia: “Me dolería mucho el corazón porque ya no voy a estar con mi mamá, ya no va a ver todo lo que le dije que iba a hacer por ella. Sacarlos adelante”

¿Qué dificultades enfrenta la joven de Maryland quien sufrió la deportación de sus dos padres?

“Yo no entiendo qué es lo que pasa en este país”, expresó entre lágrimas Aurora García, vecina de la familia Ramírez, al ser entrevistada por Univision. Aurora se ha convertido en uno de los principales apoyos para Lili durante esta crisis. Su empatía va más allá de la amistad, ya que ella misma enfrenta una situación similar: su esposo también se encuentra detenido en un centro migratorio.

A pesar de sus propias dificultades, Aurora manifestó su disposición a ayudar a Lili y compartió que planea vender un becerro y otros bienes para evitar que la joven quede desamparada. En redes sociales, Lili también ha recibido muestras de solidaridad de personas de Maryland. Quienes la conocen la describen como "una niña muy buena y estudiosa", mientras que otros, aunque no la conocen personalmente, se han ofrecido a llevarle comida y brindarle apoyo emocional.

La deportación de agricultores en Estados Unidos puede provocar escasez de alimentos en el futuro

Uno de los principales objetivos que ha tenido los operativos realizados por ICE han sido hacia los campesinos o trabajadores agrícolas, la mayor cantidad de casos reportados han ocurrido en el centro de California, pero también han surgido reportes de detenciones en Texas y Maryland. Este escenario incierto ha orillado a muchos trabajadores de este rubro a abandonar sus trabajos por miedo a la deportación, lo que podría generar en un futuro en escasez de productos en Estados Unidos.

El problema se agrava tras las fuertes medidas de la elevación de los aranceles y la posible subida de precios en productos de primera necesidad, incrementando la tensión política y económico. Rudy Arredondo, funcionario de Latino Farmers & Ranchers International, señala que los primeros productos en carecer serán las frutas y verduras.