Ciudadano de EEUU se niega a abrir su camión para evitar arresto de compañeros inmigrantes en Florida

Un ciudadano estadounidense se atrincheró dentro de su camión en Jacksonville, Florida, para evitar que agentes de migración arrestaran a dos compañeros inmigrantes que transportaba. El hecho fue protagonizado por Alex Morales y Jorge Jiménez, también ciudadano estadounidense, quienes se negaron a abrir la unidad tras ser detenidos por un agente de control agrícola.

El episodio ocurrió en una carretera del estado, y Morales transmitió todo durante más de dos horas a través de sus redes sociales. “Es triste que teniendo papeles ahora también tengamos que guardar silencio”, expresó Jiménez.

Alex Morales es el ciudadano estadounidense que protegió a sus compañeros inmigrantes. | YouTube | Univisión

Tensión por intento de arresto a inmigrantes

Morales fue detenido inicialmente por un agente de control agrícola. “Te voy a dejar ir con un ‘warning’ y ‘orita regreso’. A los 10 minutos llegó migración”, relató el conductor sobre cómo se desarrolló la situación. Minutos después, varios agentes rodearon el vehículo y le exigieron que abriera las puertas.

“Yo le subí la ventana a un pasajero que tenía yo y como que no le gustó. Me dijo ‘bájame esa ventana’ y le digo ‘¿Por qué te tengo que bajar esta ventana si no estamos haciendo nada?’”, explicó Morales. Según su testimonio, el agente le preguntó: “¿Y tú quién eres? ¿Eres ciudadano?”, y él respondió afirmativamente. “Y eso es lo que me prendió”, añadió.

Protegen a inmigrantes en carretera

Durante la transmisión, Morales expresó temor a que los agentes le confiscaran el teléfono. Su objetivo, dijo, era documentar todo lo que pasaba. Las imágenes mostraban a los agentes parados junto al camión, mientras él se mantenía firme en su negativa a colaborar, alegando que no estaban cometiendo ningún delito. “No vas a obtener la información”, repitió una y otra vez Alex Morales.

Jiménez, quien viajaba como copiloto, apoyó la decisión de Morales y pidió a los pasajeros que no entregaran “ningún documento a través de la ventana”. Ambos reiteraron que estaban actuando en defensa de sus compañeros, señalando que la presencia de migración fue sorpresiva y que no existía motivo para una intervención de ese tipo.